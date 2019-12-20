Pirinç Tanelerinin Verimini Artıracak Bir Yöntem Keşfedildi

Hong Kong Üniversitesi'ndeki bitki bilimciler, artan nüfusla birlikte aynı oranda artan besin ihtiyacını karşılamak için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle pirinç tanelerinin verimi artırıldı.

Pirinç, günümüzde dünya genelinde yaklaşık üç milyar insanın geçimini sağladığı bir bitki türüdür. Aynı zamanda verimli besin yollarından biri olduğu için sürekli artan nüfusa sahip dünyamızda da gelecekte oldukça değerli bir yere sahip olacaktır. İşte bu görüş çerçevesinde yola çıkan bitki bilimciler, yeni bir çalışma başlattılar.

Pirincin verimini artıran genleri bulmak uzun zamandır araştırma konusuydu. Hong Kong Üniversitesi’nde Bitki Biyoteknolojisi bölümünde Profesör Mee-Len Chye, Wilson Wong, Amelia Wong ve çalışma arkadaşları, pirincin boyutunu ve ağırlığını artıracak yeni bir yöntem geliştirdi.

Daha büyük ve daha ağır pirinç taneleri üretmek mümkün:

Profesör Chye tarafından yönetilen ekip, pirinçte bulunan ACYL-COA-BINDING PROTEIN2 (OsACBP2) proteinini keşfetti. Bu proteinin transgenik (gen aktarımlı) pirinçlerde üretildiğinde pirincin boyutunu ve ağırlığını %10 artırarak pirinç verimini yükselttiği bulundu.

OsACBP2, tohum yağı üretimindeki asil-CoA esterleri gibi lipitleri bağlayan lipit bağlayıcı proteindir. Dolayısıyla transgenik pirinç tanelerinde de yağ biriktiği gözlemlendi. OsACBP2, sadece tane büyüklüğünü ve ağırlığını artırmakla kalmadı, aynı zamanda pirinç kepeği ve bütün tohumların lipit içeriğini %10 artırarak besin değerini de yükseltti.

OsACBP2’nin transgenik pirinç tanelerindeki yağ içeriğinin yanı sıra boyu ve ağırlığın artırılmasında da katkısı bulunuyor. Bu nedenle bu teknolojinin pirinçte uygulanmasının daha fazla gıda ihtiyacını karşılamak için tarıma fayda sağlaması bekleniyor. Ekibi yöneten Profesör Chye, araştırma hakkında şu sözleri aktardı:

"Pirinç kepeği ve tohum lipit içeriğinin yanı sıra pirinç gibi mahsullerde tahıl boyutunun ve veriminin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için bitki biyoteknolojisinin kullanımı önemli bir araştırma alanıdır."

Profesör Chye’nin sözlerine göre bu teknoloji diğer besin ürünlerine de uygulanabilirse yalnızca besin güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tahıllardaki besin değerlerini de artırabilir. Dolayısıyla araştırmanın gelecek için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.