Bağışıklık Sistemi, Bakteri Sinyallerini Dinliyor

Bağışıklık sistemimizin zayıflaması, hastalanmamıza sebep olabiliyor ancak vücudumuz, gördüğümüz ve göremediğimiz savunma kalkanlarıyla korunuyor. Bunlardan bir tanesi de bağışıklık sistemimizde bulunuyor.

Tek bir bakteri, enfeksiyon oluşumuna sebep olmaz ve mikroplar genellikle ekip olarak çalışır. Bazı türler, moleküler sinyaller gönderip alarak etraflarında kaç bakteri olduğunu takip edebilir ve bu sürece çoğunluğu algılama adı verilir.

Çoğunluğu algılamaya dayanan bir tür olan P. aeruginosa; bitkilerde, hayvanlarda ve hatta fırsat bulunduğunda insanlarda hastalığa sebep olan ve enfekte eden bir patojen. Bu tür; yanan kişilerde, kistik fibrozu olan bireylerde ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflayan insanlarda hastalığa ve ölüme sebep oluyor. Ayrıca hastanelerde oluşan enfeksiyonlar olan nozokomiyal enfeksiyonlara da fazlaca katkıda bulunuyor. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi birçok antibiyotik sınıfına da dirençli.

AhR proteini ve bağışıklık sistemi:

AhR proteini; insan hücresinin dışında bulunan, dış molekülleri sezebilen bir proteindir. Bu protein, ilk başta diyoksin gibi sentetik bileşenlerin zehirli etkilerini iyileştiren bir reseptör olarak tanımlanmıştı ancak 2014 yılında yapılan bir çalışmada çoğunluğu algılama sinyallerini tanıdığı ve yok ettiği de bulundu. Bu durumda zehirliliği iyileştirmiyordu ancak bakteriyel enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisini sıralıyordu.

Yapılan yeni bir çalışmada ise AhR’nin sadece çoğunluğu algılama sinyallerini tanımadığı ayrıca seviyelerini de gözlemlediği ortaya konuldu. Bazı çoğunluğu algılama sinyalleri AhR’yi aktive ediyor ve bağışıklık tepkisinin, bakterinin ne yaptığına göre ayarlama yapmasına izin veriyor.

Bu aslında vücut için oldukça önemli. Bağışıklık tepkisi, konağa en az enfeksiyon kadar zarar verebilir. AhR, konağın tüm enerjisini ve kaynağını enfeksiyonu temizlemek için kullanmasının önüne geçmiş oluyor. Çalışmanın önümüzdeki günlerde nelere gebe olduğunu hep birlikte göreceğiz.