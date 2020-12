Pixar, unutulmaz animasyon serisi Oyuncak Hikayesi'nin en renkli karakterlerinden Buzz Lightyear'ın yeni filmini duyurdu. Filmde Buzz Lightyear'a sesiyle Chris Evans hayat verecek.

Disney düzenlediği bir etkinlikte, pek çok yeni animasyon filminin ve Disney Plus'ta yer alacak yeni serilerin duyurusunu yaptı. Yeni Marvel ve Star Wars serilerinin de duyurulduğu bu etkinlikte, Monsters, Inc., Up, Inside Out ve Soul'un yönetmeni ve aynı zamanda Pixar'ın yaratıcı ekibinin de yöneticisi olan Pete Docter, yeni Lightyear filminin haberini verdi.

Buzz Lightyear'ın hikayesini bambaşka bir boyuta taşıyacak olan yapımın 17 Haziran 2022'de izleyicisi ile buluşması planlanıyor. Ancak tabii ki bu tarihin değişmesi muhtemel. Buzz Lightyear'a sesiyle hayat verecek kişi ise Captain America rolünde izlediğimiz Chris Evans olacak.

Gerçek Buzz Lightyear ile tanışmaya hazır olun:

Bilim kurgu, aksiyon, macera türünde olacak yapımda bu kez oyuncak Buzz Lightyear'ın değil, oyuncağa ilham veren gerçek Buzz Lightyear'ın hikayesini izleyeceğiz. Hikaye, sıradan bir test pilotu olan Buzz Lightyear'ın nasıl bir efsaneye dönüştüğünü ve uzay kahramanı olduğunu anlatacak.

Twitter hesabından yaptığı bir duyuru ile filmin müjdesini veren Pixar'ın ardından, Chris Evans da kendi Twitter hesabında bir paylaşım yaparak güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Filmin hangi yapım aşamasında olduğunu ve detaylarını henüz bilmesek de çocukken severek izlediğimiz bir 'oyuncağın' gerçek hikayesini tanıdık bir sesle yeniden izlemek oldukça heyecan verici bir haber ve merakla gelişmeleri bekliyor olacağız.