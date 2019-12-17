Pixar, 2020 yılında vizyona girecek animasyon filmi Onward'dan yeni bir fragman paylaştı. Filmde, babalarını henüz çok küçük yaştayken kaybetmiş olan iki elf kardeşin başından geçen olaylar anlatılıyor.

Oyuncak Hikayesi, Arabalar ve Yukarı Bak gibi efsane animasyon filmleriyle tanıdığımız film stüdyosu Pixar, animasyon severlerin merakla beklediği Onward filminden yeni fragmanı yayınladı. Sihre meraklı iki elf kardeşin hikâyesini izleyeceğimiz bu film, önümüzdeki yıl içinde sinema tutkunlarıyla buluşacak.

Türkçe adıyla Hadi Gidelim olan filmde Chris Pratt büyük erkek kardeş olan Barley Ligtfoot’u seslendirirken küçük kardeş Ligtfoot’a ise İngiliz oyuncu Tom Holland sesiyle hayat verecek. Tom Holland’a ayrı bir parantez açmak gerekirse ünlü oyuncu, henüz 23 yaşında olmasına rağmen seslendirme konusunda tecrübeli sayılabilecek bir isim. Yapımda ayrıca iki erkek kardeşin annesini ise Veep dizisinden tanıdığımız; Emmy, Altın Küre ve SAG ödüllü Julia Louis-Dreyfus seslendirecek.

Onward fragmanı:

Animasyon türündeki bu yapımda, babalarını henüz küçük yaştayken kaybetmiş olan iki elf kardeşin maceraları konu alınıyor. Babalarını, hatırlamakta bile güçlük çektikleri bir yaşta kaybeden bu ikili, dünyada var olduğu söylenen bir büyü sayesinde babaları ile son bir defa görüşme fırsatlarının olduğunu öğreniyor. Kardeşler, tabii ki bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar ancak her şeyin bir bedeli olacak. Bu filmde ise kardeşlerin bu büyüye sahip olmak için verdikleri mücadeleye tanıklık edeceğiz.

Pixar Stüdyoları'nda geliştirilen filmin hem yönetmenlik hem de senaristliğini, Sevimli Canavarlar Üniversitesi ve Tracy yapımlarından tanıdığımız animatör Dan Scanlon üstleniyor. Bildiğiniz gibi Pixar Film Stüdyoları’nın bünyesinde Oyuncak Hikayesi, Arabalar, İnanılmaz Aile, Yukarı Bak, Cesur, Ratatuy, Sevimli Canavarlar ve Coco gibi izleyicilerin kalbinde taht kurmuş pek çok animasyon filmi bulunuyor.

Bu noktada Pixar’ın, Onward ile animasyon yapımlarına bir yenisini daha ekleyeceğini söyleyebiliriz. Film ile ilgili takdiri ise elbette izleyiciler verecek. Son olarak Onward, ülkemizde 3 Nisan 2020 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak.