Usta oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness Dünya Rekorları'na başvurduklarını açıkladı. Dizinin her bir bölümünün 900 ile 3.500 defa arasında yayınlandığını belirten Karadağlı, dizinin yeni bir sezonunun daha çekilmeyeceğinin de altını çizdi.

Yılların unutulmaz Türk sitcom dizileri arasında önemli bir yer edinmiş olan Çocuklar Duymasın’ın oyuncularından Tamer Karadağlı, bugün Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro günleri kapsamında 'İkinin Biri' adlı tiyatro oyununda rol aldı.

Usta oyuncu, bu akşam sergilenen oyunun öncesinde gazetecilere verdiği demeçte Çocuklar Duymasın dizisi için hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar arasında ilginç detaylar yer alıyor.

Çocuklar Duymasın için Guinness’e başvuru yapıldı:

Dizi için rekor başvurusunda bulunduklarını belirten Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamalarda ise “Tekrarları ile birlikte dizinin her bir bölümü 900 ile 3.500 civarında yayınlandı. Guinness’e başvuru yapıldı” ifadelerini kullandı. Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Haluk’ karakterine hayat veren usta oyuncunun konu hakkındaki diğer açıklamaları ise şu şekilde:

“Çocuklar Duymasın dizisi, dünyada Guinness Dünya Rekorları'na başvuracak kadar izlendi. Çocuklar Duymasın dizisi başarılı olduğu için sürekli yayınlandı. 'Başka dizi yok ne yapalım? Çocuklar Duymasın dizisinin yayınlayalım' değil, beğenildiği ve sevildiği için tekrarları izleniyor. Çocuklar Duymasın’ın yeni bölümleri olmayacak çünkü yeterince oynadık. Dediğim gibi her bir bölümü tekrarları ile 900 ile 3.500 defa yayınlandı. Artık tamam."

Çocuklar Duymasın, farklı dönemlerde pek çok defa yeniden çekildi:

16 Ocak 2002’de ilk bölümüyle TGRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın, o tarihten itibaren pek çok farklı kanalda yeniden başladı. Dizi, TGRT’de yayınlanan ilk 13 bölümünün ardından Nisan 2002’de ATV’ye geçti ve dizinin ATV serüveni 2 sezon sürdü. Daha sonra Eylül 2003’te yeni sezonunda Star TV’ye geçiş yapan Çocuklar Duymasın, bu sezonun ardından başrol oyuncuları diziden ayrıldığı için “Çocuklar Ne Olacak” adıyla bir sezon daha yayınlandı ve Mayıs 2005’te final yaptı.

Dönem dönem farklı konseptler ile yeniden çekilen yapım, 2010 yılında tekrardan hayatımıza girdi. Daha sonrasında tekrar final yapan dizi, 2013 yılında Fox TV’de 3. defa başladı. Burada da aradığını bulamayan Çocuklar Duymasın, son olarak 2017 yılında Kanal D’de yeniden yayın hayatına başladı.

Tamer Karadağlı’nın açıklamalarından yola çıkarak Çocuklar Duymasın’ın yeni bir sezonun daha yayınlanmayacağını söyleyebiliriz zira usta oyuncunun yaptığı açıklamalar da bu yönde. Peki sizce dizinin Guinness başvurusundan nasıl bir sonuç çıkar? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.