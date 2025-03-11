Pixel 10 serisinin tasarım detayları ve kamera özellikleri sızdırıldı. Yeni seride tasarımda önemli değişiklikler bulunuyor.

Google’ın yeni Pixel 10 serisine ait tasarım detayları ortaya çıktı. Sızdırılan render görsellerinde, cihazların genel tasarım çizgisinin büyük ölçüde korunduğu paylaşıldı. Özellikle temel modelde dikkat çeken bazı değişikliklerin yer aldığı belirtildi.

Google’ın yeni Pixel 10 serisinin tasarım detayları sızdırıldı. Paylaşılan render görsellerine bakılırsa, telefonların genel tasarımında büyük bir değişiklik yok. Ancak özellikle temel modelde öne çıkan bazı yenilikler var gibi görünüyor.

Merakla beklenen tasarım sızdı

Pixel 10 serisinin tasarımı, önceki nesille büyük ölçüde benzerlik gösterse de, Pixel 10 modelinde önemli bir yükseltme yapıldığı paylaşıldı. Sızdırılan kaynaklardaki bilgilere göre önceki modelde yer alan çift kamera kurulumu yerine Pixel 10'da üçlü arka kamera yer alacak. Bu değişikliğin temel model ile Pixel 10 Pro arasındaki farkları azalttığı belirtildi. Aynı zamanda,sızdırılan render görsellerinde kamera modülünün tasarımında bazı farklılıklar olduğu görüldü. Sensörlerin yerleşiminin, cihazda bir periskop zoom kamerası bulunabileceğine işaret ettiği aktarılsa da, bu detayın kesinleşmediği ifade edildi.

Pixel 10 serisinde üç farklı model yer alacak: Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL. Paylaşılan sızıntılara göre, Pixel 10 ve Pixel 10 Pro aynı boyutlara sahip olacak ve 6.3 inçlik ekran ile gelecek. Pixel 10’un kasasının ölçüleri 152.8 x 72 x 8.6 mm olarak belirtilirken, kamera modülüyle birlikte kalınlığının 12 mm seviyesine çıktığı söyleniyor. Pixel 10 Pro XL ise daha büyük bir ekran ve 162.7 x 76.6 x 8.5 mm ölçüleriyle serideki en büyük model olacak.

Google’ın yeni nesil katlanabilir bir Pixel modeli üzerinde çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor. Şu ana kadar bu cihaza ait herhangi bir görselin sızdırılmadığı aktarıldı. Önümüzdeki dönemde Pixel 10 serisiyle ilgili daha fazla detayın ortaya çıkacağı belirtildi.