Google'ın bu yıl piyasaya süreceği Pixel 9a'nın birçok detayı yeni bir sızıntıda gün yüzüne çıktı.

Google’ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu Pixel 9a ile ilgili sızıntılar ardı ardına gelmeye devam ediyor. WinFuture’ın son paylaştığı bilgiler, yeni serinin ekranı, donanımı ve renk seçenekleri dâhil olmak üzere pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Yeni Pixel 9a, selefi Pixel 8a’dan hem boyut hem de performans açısından ciddi farklara sahip. Telefonun ölçüleri selefine göre daha büyük ve bu sayede Pixel 9a daha büyük bir pil (5.100 mAh) ve 6,3 inçlik ekran boyutuna sahip olacak.

Pixel 9a teknik özellikleri

Yeni model, 120Hz yenileme hızına sahip 2424×1080 çözünürlük sunan ekranıyla dikkat çekerken, Gorilla Glass 3 ile korunacak. Google’ın yeni telefonu Pixel 8a’dan daha hafif olsa da, yine de oldukça sağlam bir yapı sunacak. Ayrıca IP67’den IP68’e yükseltilmiş su ve toz dayanıklılığı ile de daha dayanıklı olaack.

Pixel 9a gücünü Google’ın yeni Tensor G4 işlemcisinden alacak. İşlemcinin bu gücü 8 GB RAM ve iddialara göre 128 GB veya 256 GB depolama seçeneğiyle desteklenecek. Ayrıca Android 15 ile piyasaya sürülmesi beklenen telefon, 7 yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri alacak.

Yepyeni renk seçeneklerine sahip olacak

Arka tarafta ise Pixel’in ikonik kamera ünitesi tasarımını terk eden Pixel 9a, 48MP ana kamera ve 13MP ultra geniş kamera kombinasyonuyla fotoğraf tutkunlarına hitap edecek. Ön kamerada ise 13MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor.

Kablosuz şarj, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 ve uydu desteği gibi özelliklere sahip olacak telefon, parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisiyle de güvenliği ön planda tutuyor.

Pixel 9a fiyatı ne kadar olacak?

Fiyat tarafında söylentiler 128 GB model için 499 euro, 256 GB model için ise 599 euro olacağı yönünde. Telefonun Mart sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.