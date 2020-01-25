Plague Inc. Geliştiricileri Corona Nedeniyle Açıklama Yaptı

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını, bu gibi salgınları dünyaya salma amacıyla ünlü Plague Inc. oyununda yüksek miktarda bir yoğunluk oluşturdu. Geliştirici ekip, salgın hakkında bilgi sahibi olmak isteyen oyuncuları bilgilendirme amacıyla bir bildiri paylaştı.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü, Çin’de 41 kişinin ölümüne yol açtı ve şimdiye kadar yaklaşık 1.300 kişide görüldü. İlk görüldüğü bölge karantina altına alınmasına rağmen daha sonrasında birçok ülkede görülmeye başlayan Corona virüsü, git gide birçok ülkeye de sıçramaya başladı ve ne yazık ki hastalıklı insan sayısı da bu sıçramaya oranla büyük bir artış gösterdi.

Birçok insanı korkutan ve oldukça ciddi bir salgın olan Corona virüsü, bu tür virüsleri gerçeğe yakın bir şekilde içerisinde barındıran Plague Inc. oyuncularını da harekete geçirdi. Geliştiricilerin açıklamalarına göre Plague Inc. oyununa ve internet sitesine giriş yapan oyuncu sayısı, Corona virüsü nedeniyle fazlasıyla arttı ve oyuncular, geliştiricilerden bu virüsle ilgili bilgi paylaşmalarını istedi. Geliştirici ekip bu nedenle bir bildiri yayınladı.

Plague Inc. geliştiricileri, bilgilerin sağlık kuruluşlarından alınmasını tavsiye etti

“Plague Inc. 8 yıldır oyun piyasasında ve ne zaman bir salgın hastalık ortaya çıksa, oyuncular hastalıkların nasıl yayıldığını ve büyük salgınların karmaşıklığını anlamak istediği içinoyuncu sayısında bir artış gözlemliyoruz.

Oyunun gerçekçi ve öğretici olması için özellikle çaba gösterdik ancak bunun yanı sıra günümüz dünyasının sorunlarını da sansasyonelleştirmeden uzak durmaya çalıştık. Bu durum, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve dünyanın birçok yerindeki diğer sağlık kuruluşları tarafından da tanındı.

Şunu unutmamakta fayda car ki Plague Inc. Yalnızca bir oyun ve bilimsel bir model değil. Bunun yanı sıra mevcut Corona virüs salgını, birçok insanı etkileyen ciddi bir durum. Oyuncuların hastalıkla ilgili bilgiyi direkt olarak yerel ya da küresel sağlık yetkililerinden almasını öneriyoruz.”

Plague Inc., oyuncuların istedikleri bir virüsü başarıyla dünyanın bütün ülkelerine yayıp insanlığı yok etmek üzerine kurulu bir strateji oyunu. 2012 yılında piyasaya sürülen oyuna karşı sürekli bir ilgi olsa da Corona virüsü gibi salgınlar gerçek dünyada meydana gelince oyuna olan ilgi de yüksek oranda artış gösteriyor. Çin’deki meydana Corona virüsünden sonra oyuna yapılan girişlerin çok yüksek miktarda arttığını belirten geliştiriciler, bir açıklama yayınlamak zorunda kaldılar.

Oyuna olan ilginin Corona virüsü salgınıyla artmasının oyuncuların bilgi alma isteğiyle doğru orantılı olduğunu düşünen geliştirici ekip, Twitter üzerinde yaptığı bir açıklamada oyunu gerçeğe yakın ve bilgi verici şekilde tasarladıklarını ancak en iyi bilginin sağlık kuruluşları ve yetkili kurumlardan alınabileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra geliştirici ekip, Plague Inc.’in yalnızca bir oyun olduğunu ve şu anda insanları dehşete düşüren Corona virüsünün oldukça gerçek ve ciddi bir durum olduğunu yeniden oyunculara hatırlattı.