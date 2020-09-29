Plastik Atıkları 6 Kat Hızlı Sindiren Süper Enzim Üretildi

Bilim insanları, plastik atıkların yok edilmesinde önemli rol oynayacak yeni bir süper enzim ürettiler. Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen "plastik yiyen bakteri"de bulunan enzimi başka bir enzimle birleştiren bilim insanları, bu sayede sindirim hızını 6 kat kadar artırdılar.

Gezegenimizin en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz plastik atıklar. Başta su şişeleri olmak üzere hemen her alanda karşımıza çıkan plastikler, doğada da kolay kolay çözünemedikleri için dünyayı adeta bir çöplük haline getiriyor. Hatta yapılan araştırmalara göre de her gün milyonlarca ton yeni plastik atık daha piyasaya sürülüyor.

Bilim insanlarının plastik atıklarla ilgili çalışmaları zaten bir süredir devam ediyordu. Hatta 2018 yılında Japon bilim insanları, plastik atıklardan beslenen bir bakterinin keşfini yapmışlardı. Bu keşif, o dönemlerde büyük bir önem arz ediyordu çünkü bilim insanları, bu sayede plastik atıklardan kurtulmanın uygun fiyatlı bir yolunun bulunduğunu düşünmüşlerdi. Bu konuda yaşanan son gelişmeler, bilim insanlarının amaçlarına ulaşmış olabileceklerini gösteriyor.

Ideonella sakaiensis isimli bakteri, üretilen bir süper enzimin temeli haline geldi

Bilim insanları, 2018 yılında büyük bir keşif olarak sundukları bakterinin "Ideonella sakaiensis" olduğunu açıklamışlardı. Kyoto Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bu bakterilerin enerji kaynağı olarak plastik atıkları tükettiğini tespit etmişlerdi. Yapılan son çalışmalarla birlikte bilim insanları, bir süper enzim üretimi için plastik yiyen bakteriyi kullandılar. Yapılan çalışmalar sonucunda da plastik atıkların yok oluşu, tam 6 kat hızlandı.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, Ideonella sakaiensisin plastik atıkları hızlı bir şekilde sindirmesini sağlayan enzimin PETase olduğu keşfedilmişti. Bu enzimi de MHETase isimli başka bir enzimle daha birleştirip bakterilerin durumunu inceleyen uzmanlar, yaptıkları çalışmanın doğru yolda olduğunu anladılar. Çünkü PETase ile MHETase enziminin birleşimine sahip olan bir Ideonella sakaiensis, iki kat hızlı sindirim yapıyordu.

Bilim insanları, enzimleri birleştirdikten sonra X-ışınları yardımıyla incelemelerde bulundular. Yapılan bu incelemelerde enzimlerin birbirleriyle ilişkisini çözen bilim insanları, enzimlerin bağlantılarını güçlendirerek sindirim hızını 3 kat daha artırdı. İşte tüm bu çalışmalar sonucunda da Ideonella sakaiensis bakterisinin sindirim hızı, ilk baştakine göre yaklaşık 6 kat artmış oldu.

Bilim insanlarının ürettikleri süper enzim, plastik atıkları orijinal yapı taşlarına ayırıyor. Bu da bakterilerin plastik sindirme döngüsünün sonsuza dek devam edebileceğini gösteriyor. Yani bir yandan plastik üretimi yapılırken diğer yandan bu plastikler yok olacak. Bilim insanları, plastik atığın 6 kat hızlı sindirilmesinin dünya için yeterli olup olmayacağı konusunda emin değiller ancak bu süper enzim, geleceğe yönelik atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.