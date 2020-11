Bir Neslin Dilinden Düşmeyen Efsane PlayStation 2 Oyunları

Bazı oyunlar ve oyun konsolları, çıkışlarının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ kalplerimizde bir yer bulmayı başarıyor. Özellikle birçoğumuzun çocukluğuna denk gelen PlayStation 2 ve PlayStation 2 oyunları bu duruma güzel bir örnek. Bu içeriğimizde efsane hâline gelmiş PlayStation 2 oyunlarından bazılarına yakından bakıyoruz.

Milenyum çağının başlangıcı 2000 yılı, oyun dünyasının en tanınan konsollarından biri olan PlayStation 2’nin de çıkış yılıydı. Bu dönem, birçoğumuzun çocukluğuna denk gelmesinden midir bilinmez; PlayStation 2 oyunları hâlâ aklımızın bir köşesinde kendisine yer bulabiliyor. Durum böyle olunca dönem dönem kendimizi bu oyunlara tekrar dönüş yaparken yakalayabiliyoruz.

Oyun dünyasının belki de en çok yükselişe geçtiği zamanlardan olan bu dönemde, PlayStation 2 ile beraber oyunların kalitesi de ilk konsollardaki örneklere göre büyük ölçüde artmıştı. Bu nedenle hâlâ unutmadığımız ve dönüp dönüp tekrar baktığımız PlayStation 2 oyunları bulunuyor. Gelin efsaneleşmiş PlayStation 2 oyunlarına yakından bir göz atalım.

Tür: Araba yarışı

Geliştirici: Electronic Arts

Çıkış tarihi: 9 Kasım 2004

Need For Speed serisi, Underground oyunlarına kadar birçok oyun çıkarmış olsa da asıl ününü Underground oyunlarına borçlu. İlk çıkan Underground oyunuyla beraber oyun dünyasının o dönemki gelişmelerinden sonuna kadar faydalanan Need for Speed, araba yarışı kategorisinde bir çağın başlamasını sağlamıştı.

Underground serisini bu denli başarılı yapan en önemli yeniliklerden biri de modifiye olmuştu. İkinci oyunla modifiye olayını daha da geliştiren Need for Speed, ayrıca oyuna bir de açık dünya ekleyerek araba yarışı oyunlarına yeni bir soluk getirmiş ve başarısını katlamıştı.

Silent Hill 2

Tür: Korku, Hayatta kalma

Geliştirici: Konami, Team Silent

Çıkış tarihi: 24 Eylül 2001

Korku oyunu denilince ilk akla gelen isimlerden olan ve günümüzdeki korku oyunlarının birçoğuna ilham kaynağı olan Silent Hill 2, tüm dönemlerin en iyi korku oyunları listelerinden hâlâ başı çekiyor. İlk oyunun kalitesini yeni nesil konsol ile daha da üst seviyeye çeken Silent Hill 2, “Oyundan korkulur mu?” ifadesini tarihe gömen bir yapım.

Ayrıca birçok oyunun filmlerden esinlendiği çıktığı dönemde Silent Hill 2, türevlerinin tersine filmlere ilham kaynağı olmuş bir oyundur. Fakat ne yazık ki seri, ikinci oyundan sonra bir türlü tutunamadı ve devam oyunlarının başarısızlığı nedeniyle rafa kaldırıldı. Her ne kadar Hideo Kojima 2014 yılında P.T. oyunuyla seriyi hayata döndürmeye çalışsa da, Konami’nin projeden vazgeçmesi nedeniyle serinin geri dönüşü de yalan oldu.

Shadow of the Colossus

Tür: Aksiyon, Macera, Bulmaca

Geliştirici: SIE Japan Studio, Team Ico

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2005

Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen Shadow of the Colossus, birçok oyuncunun kalbinde özel bir yere sahip. PlayStation 2 için özel olarak piyasaya sürülen ve oldukça hüzünlü bir hikâyeye sahip olan Shadow of the Colossus, günümüz açık dünya oyunlarına da ilham olmuştu.

Shadow of the Colossus’un üzücü hikâyesine baktığımızda, oyunda yasak topraklara girdiği için öldüren Mono isimli sevdiği kızın hayatını geri kazanmak için yolculuğa çıkan Wander karakterini canlandırıyoruz. Mono’nun tekrar hayata dönmesi için de Wander, küçücük kılıcı ve yayıyla neredeyse apartman boyutunda olan 16 devi, zekâsını kullanarak alt etmeye çalışıyor.

Prince of Persia: The Sands of Time

Tür: Aksiyon, Macera

Geliştirici: Ubisoft Montreal

Çıkış tarihi: 28 Ekim 2003

Assassin’s Creed serisinin ve ardından çıkan 3D parkur oyunlarının atası Prince of Persia: The Sands of Time, çıktığı 2003 yılında oyun dünyasına bir nevi yeni bir tema eklemiş oldu. Duvarlardan koşup atladığımız, uçsuz bucaksız binalara tırmandığımız bu oyun Pers İmparatorluğu’nun büyülü atmosferine sahip hikâyesini de oldukça akıcı bir şekilde işliyor.

Seri ilk oyunun ardından birkaç devam oyununa sahip olsa da başarılı olabilecek birçok Prince of Persia projesi oyun dünyasının devrim yaratan oyunu Assassin’s Creed’e çevrildi. Bu yüzden sadece parkur oyunu yönünden değil, her anlamda Prince of Persia serisi, Assassin’s Creed serisinin atası olarak nitelendiriliyor.

Tony Hawk’s Pro Skater Serisi

Tür: Spor, Simülasyon

Geliştirici: Neversoft

Çıkış tarihi: 28 Ekim 2001, 23 Ekim 2002

İlk olarak 1999 yayınlanan ve dönemin en çok satan video oyunu serisi olan Tony Hawk’s Pro Skater, PlayStation 2’de de üçüncü ve dördüncü oyunları ile büyük bir başarı yakaladı. Ünlü Amerikan kaykaycı Tony Hawk’ın ardından isimlendirilen serinin oynanışı, kaykay hareketlerini öğrenerek yetenek ve ün kazanmaya dayanıyor.

Devil May Cry Serisi

Tür: Aksiyon, Macera, Hack & Slash

Geliştirici: CAPCOM

Çıkış tarihi: 16 Ekim 2001, 25 Ocak 2003, 24 Ocak 2006

Büyük bir Amerikan şehrinde doğaüstü araştırmacısı olarak kontratlı çalışan Dante, oyun dünyasında neredeyse 20 yıldır boy gösteriyor. Babasından kalan şeytani güçlere sahip olan ve bir de şeytani ikizi olan Dante karakteri, oyun dünyasının unutulmaz karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation 2 oyunları arasında özel bir yere sahip olan Devil May Cry serisinin ilk üç oyunu PlayStation 2’ye özel olarak çıkmıştı. Ardından bu oyunlar Nintendo Switch gibi platformlara da geldi.

Madden NFL Serisi

Tür: Spor, Simülasyon

Geliştirici: EA Tiburon

Çıkış tarihi: 19 Ağustos 2001, 12 Ağustos 2002, 12 Ağustos 2003

Spor oyunları furyasının başarılı örneklerinden olan Madden NFL serisi, 2002, 2003 ve 2004 versiyonları ile PlayStation 2’nin en sevilen spor oyunlarını bizlere ulaştırmıştı. Bir nesli Amerikan futbolu ile tanıştıran Madden NFL serisi, günümüzde hâlâ yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Gran Turismo 3: A-Spec

Tür: Araba yarışı, Simülasyon

Geliştirici: Polyphony Digital

Çıkış tarihi: 9 Temmuz 2001

Simülasyon araba yarışı oyunlarının atalarından olan Gran Turismo serisi, PlayStation için çıkan 2 oyununun ardından PlayStation 2’de de yeni nesil oyunları ile yer almıştı. Gran Turismo 3: A-Spec ise kolayca PlayStation 2’nin en sevilen yarış oyunlarından biri hâline geldi. Gerçekçi sürüş deneyimi, gerçek pistleri ve yarış etkinlikleri ile öne çıkan Gran Turismo 3, çıkış yaptığı 2001 yılına göre oldukça güzel görünen bir oyun.

Metal Gear Solid Serisi

Tür: Aksiyon, Macera, Gizlilik

Geliştirici: Konami

Çıkış tarihi: 13 Kasım 2001, 17 Kasım 2004, 14 Mart 2006

Hideo Kojima’nın en bilinen ve ününü borçlu olduğu oyun serisi Metal Gear Solid, PlayStation 2 platformunda 3 farklı oyunla boy gösteriyor. PlayStation 2’de bulunan serinin oyunları da Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater ve seriye online modu getiren Metal Gear Solid 3: Subsistence şeklinde sıralanıyor.

Resident Evil 4

Tür: Korku, Hayatta Kalma

Geliştirici: CAPCOM

Çıkış tarihi: 11 Ocak 2005

Resident Evil serisinin 6. oyunu olan Resident Evil 4, ilk PlayStation konsoluna çıkan 5 oyunun ardından yeni nesil konsola gelen ilk oyun olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü oyunun ve spin-off oyunlarının son dönemlerde yaşadığı başarısızlıklar Resident Evil 4’ün çıkışını bir hâyli uzatsa da Resident Evil 4 yakaladığı başarıyla bir nevi seriyi ipten kurtarmış oldu. Leon S. Kennedy karakterine dönüş yaptığımız oyunda ise Amerikan başkanının kızını kurtarmak için İspanya'nın ücra bir köyüne gidiyoruz.

God of War Serisi

Tür: Aksiyon, Macera, Hack & Slash

Geliştirici: SIE Santa Monica Studio

Çıkış tarihi: 22 Mart 2005, 13 Mart 2007

Hack & Slash türünün Devil May Cry ile atalarından olan ve konsolların yıllarca PC ile yarışmasında büyük rol oynayan oyun serisi God of War, ilk iki oyunu ile PlayStation 2 oyunları arasında fırtınalar estirmişti. Mitolojik hikâyesi, karakterleri ve oynanışı bakımından oyun dünyasına yeni bir soluk getiren seri, Kratos’u bir daha hiç unutmamak üzere akıllarımıza kazımıştı. PlayStation platformunun yıkılmaz kalesi God of War, 2018 yılında çıkan ve seriyi yeniden başlatan oyunuyla da başarısına başarı katmıştı.

Grand Theft Auto Serisi

Tür: Aksiyon, Suç, Macera

Geliştirici: Rockstar Games

Çıkış tarihi: 22 Ekim 2001, 27 Ekim 2002, 26 Ekim 2004

Listemizin sonuna ve doğal olarak zirvesine geldiğimizde, bizleri gece gündüz konsolların başına kitleyen ve oyunlarını tekrar tekrar bitirdiğimiz GTA serisi karşılıyor. Yeni nesil PlayStation 2 ile 3 boyuta geçen serinin ilk 3 boyutlu oyunu GTA III, ardından GTA: Vice City ve en son da PlayStation 2’de GTA: San Andreas çıkış yaptı.

GTA evreninde, sırasıyla Liberty City, Vice City ve Los Santos olmak üzere üç farklı önemli şehri deneyimlediğimiz bu oyunlar, günümüzde hâlâ tarihin en iyi oyunları arasında kendilerine yer bulmayı başarıyor. GTA V’in bugün dünyanın en büyük eğlence ürünü yatırımı hâline gelmesinin nedeni bu oyunlar desek yanlış olmaz.

Unutmadığımız efsane hâline gelmiş PlayStation 2 oyunları listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her ne kadar piyasada daha birçok unutulamayan PlayStation 2 oyunu bulunsa da tüm bu oyunları tek bir liste altında toplamak ne yazık ki imkânsız bir durum. Bu yüzden ülkemizde de en çok sevilen oyunlardan bir listeyi sizlere sunmaya çalıştık. Sizin favori PlayStation 2 oyununuz hangisi? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.