PlayStation 4 Pro The Last of Us Part 2 Sürümü Duyuruldu

Yaklaşmakta olan The Last of Us Part II için bir adım daha atan Sony, özel sürüm PlayStation 4 Pro'yu duyurdu. Oyunun baş kahramanı Ellie'nin dövmesini PlayStation 4 Pro'nun kasasına işleyen şirket, benzer işlemleri PlayStation 4'ün DualShock 4 cihazı, bir kablosuz kulaklık ve 2 TB'lik taşınabilir disk için de uyguluyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, uzunca bir süredir yeni PlayStation oyunu The Last of Us Part II üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılında karşımıza çıktığında milyonlarca oyunsever tarafından takdir edilen The Last of Us, önümüzdeki ay ikinci oyunu ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. Şimdiyse Sony, yaklaşmakta olan yeni oyunu için ilgili etkileyici bir adım attı.

Sony, yeni oyunu ile ilgili heyecanı artırmak için PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Sürümü duyurdu. Bu özel sürüm konsol, oyunun baş kahramanı olan Ellie'nin dövmesiyle bezenmiş olan mat siyah renkte bir tasarıma sahip. PlayStation 4 Pro'nun kasasındaki işlemeler, bu efsane konsola bambaşka bir görünüm kazandırırken 2 TB'lik HDD ve yine özel tasarım DualShock 4'ler, oyunun hayranları için benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Karşınızda The Last of Us Part II temalı PlayStation 4 Pro tasarımı

Sony, The Last of Us Part II için başlattığı kampanya kapsamında farklı ürünlerin ayrı ayrı satın alınmasını mümkün kılıyor. Yani dilerseniz bu özel sürüm PlayStation 4 Pro'yu ya da sadece DualShock 4'leri de satın alabiliyorsunuz. Ayrıca The Last of Us Part II hayranları, bu ürünlerin hiçbirine ihtiyaç duymuyorlarsa yine özel sürüm bir kablosuz kulaklık da satın alabiliyorlar. Bu kablosuz kulaklığın genel görünüşü ise şu şekilde;

PlayStation 4 Pro The Last of Us Part 2 Sürümü fiyatı

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, The Last of Us Part II temalı PlayStation 4 Pro ve diğer aksesuarlara farklı paketler halinde sahip olabilecekler. Örneğin eğer Ellie'nin dövmesi ile bezenmiş özel bir PlayStation 4 Pro, The Last of Us Part II, oyuna özel PlayStation 4 teması, oyunla ilgili avatarlar ve oyuna ait dijital içeriğe erişebilmek için kullanacağınız bir koda sahip olmak isterseniz, ABD'de 399 dolar (yaklaşık 2.710 TL + vergiler) ödeme yapmanız gerekiyor.

Yukarıda bahsettiğimiz paket bütçenizi aşıyor ya da zaten bir PlayStation 4 Pro sahibiyseniz, 64 dolar (yaklaşık 435 TL + vergiler) karşılığında özel tasarım DualShock 4'e sahip olabiliyorsunuz. Bu özel tasarım DualShock 4; yine dövme motifinin yanı sıra dokunmatik bölümde The Last of Us Part II'nin logosunu içeriyor. Bu oyun kontrolcüsü de mat siyah bir renge sahip.

Sony'nin The Last of Us Part II'ye özel olarak hazırladığı kablosuz kulaküstü kulaklık modelini satın almak isteyen oyunseverler, 99 dolar (yaklaşık 670 TL + vergiler) ödeme yapmak durumundalarken PlayStation 4 ile tam uyumlu olarak çalışabilen 2 TB boyutlu Seagete markalı taşınabilir disk için 89 dolarlık (yaklaşık 605 TL + vergiler) ödeme yapılması gerekiyor.