The Last of Us II Ekibi, Oyunun Çıkış Hikâyesini Anlattı

Bu senenin en çok beklenen PlayStation 4 oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II için yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun arkasındaki ekip, oyunun çıkışı ve hikâyesiyle ilgili bazı detayları aktardı.

Sony’nin PlayStation 4 konsolunun bu sene için en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II için yeni bir video yayınladı. PlayStation’ın resmi YouTube kanalından yayınlanan 'Inside the Story' başlıklı videoda, oyunun anlatısıyla ilgili yeni detaylar oyuncularla paylaşıldı.

Oyunun yaratıcı yönetmeni Neil Druckmann, oyunun ana temasında 'hareketlerin, başka hareketlere sebep olduğunu' ve oyunda şiddet döngüsüne odaklanıldığını ifade etti. Ayrıca hayranlardan gelen ilk oyunun neden bir devam hikâyesine ihtiyaç duyduğu yönündeki sorulara cevap verildi.

The Last of Us devam oyunu:

The Last of Us Part II’nin oyun yönetmeni Anthony Newman “Birçok insanın ‘Neden The Last of Us’ın devam oyununu yapıyorsunuz?’ dediğini duydum. Oyunun tamamını görmedim bile. Druckmann’ın bu oyunla ilgili yapmak istediklerinin özetiydi. O an 'Bu, yapmamız gereken bir şey' diye düşündüm. Burada yapılacak daha çok şey var” dedi.

Yayınlanan video, oyunun hikâyesinin ortaya çıkışını önceki fragmanlar ve görüntülerle özetliyor. İlk oyunda yaşananlardan yıllar sonra Ellie ve Joel, dağlarda kurulmuş bir köye yerleşirler ve bir topluluğun parçası olarak görece mutlu bir hayat yaşarlar ancak kasabanın kırılgan barış ortamının bir şiddet olayıyla yıkılmasıyla birlikte Ellie, kendisine yanlış yapanların peşine düşmek için Seatlle’a doğru bir yolculuğa çıkar.

Yılın merakla beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II, 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak. Normalde bu ay çıkması gereken oyunun çıkış tarihi, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Hikâyesiyle ilgili bazı önemli detayları nisan ayında internette ortaya çıkan oyun, çıktığında sabit sürücünüzde ciddi bir alan kaplayacak.