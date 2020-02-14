"PlayStation 5'in Fiyatının 400 Dolar Olması Mümkün Değil"

Yaklaşmakta olan PlayStation 5 ile ilgili bir analiz çalışması yapan Bloomberg, oyun konsolunun 450 dolara mal olacağını açıkladı. Sony, eğer PlayStation 4'te ettiği karı PlayStation 5'te de elde etmek isterse, yeni oyun konsolunu en az 470 dolar karşılığında satmak durumunda olacak.

Oyunseverlerin uzunca bir süredir bekledikleri PlayStation 5, 2020 yılının sonunda tüketicilerle buluşacak. Sony, şu sıralar yeni oyun konsoluyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve zaman zaman da oyunseverleri heyecanlandıracak haberler veriyor. Oyunseverler ise yaklaşmakta olan PlayStation 5'in en çok fiyatını ve tasarımını merak ediyorlar.

Ortaya çıkan yeni istatistikler, Sony'nin PlayStation 5 için zor bir fiyatlandırma politikası izleyeceğini ortaya koyuyor. Çünkü PlayStation 5'in onaylanmış özellikleri üzerinden yapılan analizler, bileşenlerde yaşanan kıtlıklar nedeniyle PlayStation 5'in maliyetinin yükselmesine neden olduğunu ortaya koyuyor. Eğer söz konusu analizler doğru çıkarsa, PlayStation 5'in beklenenden daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

Bloomberg tarafından hazırlanan bir analize göre PlayStation 5'in birim başına üretim maliyeti, 450 dolar (yaklaşık 2.700 TL) olacak. Fiyatın bu denli yükselmesine neden olan esas bileşenler ise DRAM ve yüksek hızlı NAND bellekler olacak. Peki bu üretim maliyeti, PlayStation 4'e oranla nasıl bir değişiklik gösteriyor? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına bakalım.

PlayStation 4, piyasaya sürüldüğü dönemlerde 381 dolara (yaklaşık 2.300 TL) mal ediliyordu ve Sony, PlayStation 4'ü 399 dolar karşılığında satışa sunmuştu. Yani şirket, her bir PlayStation 4'ten net olarak 18 dolar kar ediyordu. Eğer Sony, PlayStation 5'te benzer bir brüt kar marjı elde etmek isterse, PlayStation 5'i en az 470 dolar (yaklaşık 2.850 TL + vergiler) karşılığında satışa sunmak durumunda kalacak.

Oyunseverler, 2020 yılında Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Series X ile de tanışma imkanı yakalayacaklar. Şirket, bir süredir yeni oyun konsolu ile ilgili iddialı açıklamalar yapıyor ancak bugüne dek Xbox Series X'in fiyatına değinilmedi. Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Xbox One ve Xbox One X'i 499 dolar karşılığında satışa sunmuştu ve Xbox Series X'te de fiyatlandırmanın benzer olması muhtemel. Eğer Sony, PlayStation 5'i 70 dolarlık bir fiyat artışı ile satışa sunarsa Microsoft, rekabette elini bir miktar güçlendirmiş olacak.