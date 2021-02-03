PlayStation 5 İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Sony, PlayStation 5 oyunlarının PS4-PS5 geçişleriyle ilgili tuhaf bir hatayı gideren yeni yazılım güncellemesini yayınladı. Güncelleme, PS5'in genel sistem performansını de iyileştiriyor.

Japon teknoloji devi Sony, en yeni oyun konsolu olan PlayStation 5 için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. PlayStation 5 ürün yazılımını 20.02-02.50.00 sürüme yükselten güncelleme, kullanıcıların oyun deneyimini derinden etkileyecek bir değişiklik getirmiyor.

Yeni güncelleme ile birlikte bir oyunun diskini PlayStation 4 sürümünden PlayStation 5 sürümüne yükselttikten sonra bile PS4 diskini taktığında PlayStation 4 sürümünün yüklenmesi hatası giderilmiş durumda. Böylece artık PS5 sürümüne yükselttiğiniz oyunların PS4 sürümünü yüklemeyeceksiniz.

Sony tarafından paylaşılan yama notlarına göre yeni güncelleme, yukarıda açıkladığımız sorun dışında sistem performansını iyileştirmeye odaklanıyor. Güncelleme, oyun deneyimini neredeyse hiç etkilememesine rağmen 868,3 MB gibi oldukça büyük bir dosya boyutuna sahip. Güncelleme, tüm PS5 birimlerine kademeli olarak yayınlandığından henüz almadıysanız dahi yakın zamanda geleceğini söyleyebiliriz.