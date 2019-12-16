PlayStation 5 İçin Hazırlanan Oldukça Şık Konsept Tasarım

Sony’nin gelecek yıl piyasaya süreceği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında şu ana kadar pek çok şey duyduk; ancak tasarım konusunda hala kesin bilgilere sahip değiliz. Bugün yayınlanan bir PS5 konsepti, oldukça şık bir tasarım anlayışına işaret ediyor.

Sony PlayStation 5 için elimizdeki henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Fakat yeni nesil oyun konsolunun 2020’nin sonbahar aylarında kullanıcılara sunulacağını biliyoruz. PlayStation 5’in etrafındaki heyecan dalgası her geçen gün yükselirken, bugün yepyeni bir konsept tasarım daha yayınlandı.

İnternetin önde gelen video oyun forumlarından ResetEra’da gördüğümüz yeni PS5 konsepti, V biçiminde eğimli bir tasarıma sahip. Bugüne kadar gördüğümüz konsept çalışmalarından gözle görülür şekilde farklı olan yeni PS5 konsepti, buna rağmen PS4 ve PS4 Pro’yu bir hayli andırıyor.

Konsept tasarım görüntülerinde PS5’in yanlarında AMD yongalarını yoğun kullanımdan sonra dahi cihazı serin tutacak çok miktarda havalandırma olduğunu görüyoruz. Daha önceki konsept tasarımlar, PlayStation serisinin tasarım çizgisine bir hayli zıttı.

ResetEra’da paylaşılan yeni PS5 konseptleri ise oldukça şık ve sade görünüyor. Konsept tasarımla ilgili en dikkat çeken yanı ise kalınlığı; ancak bugüne kadarki konseptler de benzer bir kalınlığa işaret ediyordu.

Peki, PlayStation 5 hakkında bugüne kadar neler öğrendik?

Pek çok iyileştirmeye sahne olması beklenen PlayStation 5, ışın izleme teknolojisi, eski oyunlarla uyumluluk, özel üretilmiş bir ses yongası, 8K çözünürlük desteği ve bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürtecek bir SSD gibi üstün özelliklere ev sahipliği yapacak.

Ayrıca PS5 kontrolörü de oyunculara çok daha gelişmiş bir dokunsal geri bildirim sağlayacak. Hatta bu özellik, geçtiğimiz hafta içinde PlayStation’ın patronu Jim Ryan tarafından da doğrulanmıştı. 2020’nin ekim ve aralık ayları arasında çıkacağı duyurulan PlayStation 5 hakkındaki şu ana kadar bilinen her şeyi detaylıca öğrenmek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.