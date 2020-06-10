PlayStation 5 Çıkış Tarihi, Fiyatı, Özellikleri ve Oyunları

Yeni nesil Playstation yavaştan kapımızı çalmaya başladı. Uzun zamandır ortalıkta dolaşan çıkış tarihi dedikoduları, Sony tarafından gelen açıklamayla resmîyete bindi. Yeni Playstation’a ait özellikleri, tahmini Playstation 5 fiyatını, adı büyük ihtimalle Dualshock 5 olacak yeni kontrolcüyü, bahsettiğimiz çıkış tarihini ve daha nicelerini bir araya topladığımız yazımıza hoş geldiniz.

Playstation markası, oyunculuğun son 25 yılına damga vurmuş, hatta değiştirdi. Oyun oynayarak geçirilen onca saat, galibiyet sevinçleri, mağlubiyet hüzünleri çoğu oyuncunun asla unutamayacağı bir yere sahip. Sony'nin uzun süredi üzerinde çalıştığı yeni PlayStation 5 ise 11 Haziran TSİ 23.00'da artık bir sır olmaktan çıkacak.

PlayStation 5 geliyor gelmesine ama oyuncuları neler bekliyor? Ne gibi yenilikler var? PlayStation 5 oyunları hangileri olacak? Gelin, resmi Sony etkinliğinden önce bildiğimiz tüm detaylara yakından bakalım.

Playstation 5'in muhtemel artıları:

Eski nesil oyunlarla uyumlu olacak,

Sanal gerçekliği bir adım öteye taşıyacak,

Işın izleme teknolojisine sahip olacak,

Özel üretilmiş bir ses yongasına sahip olacak,

Bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürtecek bir SSD’si olacak,

8K çözünürlük desteği olacak.

PlayStaion 5'in eski nesil oyunlarla uyumlu olması çok büyük bir artı. Yani Playstation 5 almak için Playstation 4’ünü satmak isteyenlerin eski oyunlarını bitirmek için beklemeleri gerekmeyecek. Sanal gerçeklik tarafında ise hali hazırda mevcut olan VR seti ile uyumluluk korunuyor. Ancak kablosuz PSVR 2 tarzında bir ürün çıkacağı da söylentiler arasında.

PS5'in mimarı olarak geçen Mark Cerny, bu aşamada VR stratejileriyle alakalı ser verip sır vermiyor. Ancak VR teknolojisinin kendileri için epey önemli olduğunu da vurgulamayı ihmal etmiyor. Bir oyun konsolu olarak, ışın izleme desteği sunacak olması şaşırtmayabilir. Ancak bunun oyun deneyimine katkısı oldukça olumlu olacak. Bir diğer olumlu etki, kulaklıkla oyun oynamayı sevenler için kullanılan yeni ses yongası olacak. Ancak en büyük yeniliklerden bir tanesi, Marvel’s Spider-Man testinde yükleme ekranındaki bekleme süresini tamı tamına 18 kat düşürmeyi başaran SSD olacak.

PlayStation 5 ile gelecek yeni oyun kolu DualSense nasıl olacak?

DualShock markasını rafa kaldıran Sony, PS5 için DualSense adını verdiği bir oyun kolu üretiyor. DualSense'in arka tarafında bulunan L2 ve R2 tetik tuşlarının uyarlanabilir olacağını söyleyelim. Böylece oyun yapımcıları, tetik tuşlarının dirençlerini farklı seviyelerde düzenleyebilecek. Yani oyunda bir ok atarken, yay gerildikçe L2 tuşuna uygulamanız gereken güç de artacak. Oku bıraktığınız zaman tuşun gösterdiği direnç azalabilecek.

Bir diğer geliştirme, kontrolcünün titreşim kalitesini üzerine.. Gelişmiş bir titreşim teknolojisi sayesinde, çimen zeminde, kum zeminde ya da düz bir yolda arabayla giderken, DualSense altındaki dokuya göre titreyecek. Ayrıca DualSense daha uzun bir batarya ömrüne, USB Type-C türünde bir girişe ve geliştirilmiş hoparlörlere sahip olacak.

Playstation 5 ne zaman çıkacak?

PlayStation 5 hakkında pek çok önemli bilgi edineceğimiz Sony etkinliği 11 Haziran 2020'de TSİ 23.00'da düzenlenecek. Bu etkinlike PlayStation 5'in kendisini görme ihtimalimiz yüksek, ancak Sony'nin bir lansmandan çok bir etkinlik planladığını belirtmekte yarar var.

Bir önceki model olan PlayStation 4, 15 Kasım 2013 tarihinde çıkış yapmış, Türkiye pazarına bundan 1 ay sonra, yani 13 Aralık 2013’te giriş yapmıştı. Muhtemelen Playstation 5 için bu süreden bile az beklememiz yetecek.

PlayStation 5 fiyatı:

Playstation 5 için Sony tarafından yapılmış net bir ücret açıklaması yok. Ancak bu geçmişten hareketle yapılan tahminlerin doğruluk payına gölge düşürmüyor. Tahminlerin geneli 499 doları işaret ediyor. Biz de bu fiyat üzerinden Türkiye pazarı için vergiler ve satıcı payı dahil bir fiyat tahmininde bulunabiliriz.

Günümüz kuru (5.80 TL) ile yaptığımız hesaplamaya göre, 499 dolar fiyat etiketiyle satılacak olursa, Türkiye’de yaklaşık 6.700 TL gibi bir fiyata sahip olacak. Tabii bu fiyatın bir tahmin olduğunu belirtelim. Sony’nin Türkiye pazarında uygulamayı planladığı farklı bir fiyatlandırma olması durumunda kullanıcı açısından olumlu bir değişiklik görülebilir.

Sony, Playstation 5 fiyatıyla ilgili fiyatları düşük tutmakta zorlandıklarını söyledi. Hatta Playstation 5'in ucuz bir konsol olacağını beklemenin yanlış olacağını bile açıkladılar. Yani önceden yapılan 499 dolar tahminleri yanlış çıkacak gibi görünüyor. Fiyatt Sony tarafından resmî olarak açıklandığı zaman bu yazıyı güncelleyeceğiz.

Playstation 5 oyunları:

Madden 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Playstation 5 teknik özellikleri:

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında

AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz GPU mimarisi: AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2

AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2 Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

16 GB GDDR6 / 256 bit Dahili depolama: 825 GB SSD

825 GB SSD Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu

NVMe SSD slotu Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

USB HDD desteği (PS4 oyunları için) Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Yeni Playstation’ın geliştirici kiti:

Sony, Playstation’ın son üç modelinde artan sayıda sıra kullanarak bir çizgi oluşturdu. Yani Playstation 3 tek bir sıradan oluşuyordu, Playstation 4 çift sıradan oluşuyordu ve Playstation 4 Pro ise 3 sıradan oluşuyordu. Yani teknoloji devinin her yeni modelde, yeniliği sayılarla anlatmak gibi bir huyu var.

Playstation 5 için de dört katmanlı bir tasarım kullanmak yerine, konsolun üst kısmını kaplayan, Roma rakamıyla 5’i ifade eden “V” ibaresini kullanacağı konuşuluyor. Bu tasarım her ne kadar geliştirici kiti olarak ortaya çıksa da nihai sürümde karşılaşabiliriz. Şekil itibariyle oyun şirketlerinin test aşamalarında üst üste dizili PS5'leri kolayca soğutmasını sağlayacak bir tasarım çizgisi var.

Konsol, 4K çözünürlüğünde kameraya sahip olabilir:

Yayıncılığın günümüzde ne kadar popüler bir durumda olduğu tartışmaya açık bir konu değil. Bunda, orta-iyi bir bilgisayara sahip herkesin yayın yapabilmesinin çok büyük katkısı var. Ancak konsol oyuncuları için yayın yapmak, bilgisayar kullanıcıları kadar kolay değil. Çünkü Playstation 4 ve Xbox One her ne kadar güçlü konsollar olsalar da yayıncılığın gerektirdiği bazı özelliklere sahip değiller.

Geçtiğimiz haftalarda güvenilir bir sızıntı sitesi olan Gizmodo tarafından ortaya atılan bir dedikodu, Sony’nin bu noktada taşın altına elini sokacağı yönünde. Verilen bilgilere göre, Playstation 5 üzerinde 4K çözünürlükte çekim yapabilen bir kamera olacak. Bu kamera, oyun içi ışıklandırmayı algılayarak çekim sırasında otomatik olarak ayar yapabilecek.

Eğer ki bu sızıntı gerçek olursa, konsol üzerinden yayın yapma hayalini gerçekleştirememiş oyuncuların önü açılmış olacak. Twitch gibi popüler yayın platformları her ne kadar Playstation 4 ve Xbox One üzerinden çalıştırılabilse de konsolların bir bilgisayar kadar güçlü olmasını beklemek doğru değil. Sony ise yeni konsoluna bir kamera ekleyerek yayıncıların işini biraz daha kolay bir hâle getirmek istiyor olabilir.

Playstation 5 Pro çıkacak mı?

Bu soru da Sony’nin henüz cevaplamadığı konulardan biri. Ancak geçtiğimiz haftalarda Japon gazeteci Zenji Nishikawa tarafından ortaya atılan bir iddia, bugüne kadar görülmemiş bir şeyin gerçekleşme ihtimalini gözler önüne sunuyor. İddiayı söylemeden önce, Zenji Nishikawa hakkında söylenmesi gereken bir şey var. Kendisi Nintendo Switch Lite hakkında herhangi bir resmî açıklama yokken bilgiler vermeye başlamış bir gazeteci.

Gelelim ortaya atılan iddiaya. Nishikawa’ya göre, Playstation 5 Pro, Playstation 5’in temel modeliyle birlikte 2020 yılında çıkışını yapacak. Yani Playstation 4’te yapıldığı gibi, arada üç senelik bir süre olmayacak. Tabii ki bu iddianın ne kadar güvenilir olduğu size kalmış. Çünkü dediğimiz gibi, Sony sağolsun bu konuda da açıklama yapmıyor :)

Yeni Playstation 5, Playstation 4’ten daha az enerji harcayacak:

Enerji tüketimi, dikkat edilmezse uzun vadede eve gelen elektrik faturasından çok daha büyük bedeller ödetebilecek bir husus. Bu yüzden Sony gibi firmalar, bir cihaz geliştirirken yalnızca güçlü olması için değil, aynı zamanda tasarruflu bir cihaz olması için de çaba harcarlar. Hatta bu yönde şirketlerin üzerinde kontrolü olmadığı yasalar bile var.

Playstation 4, bekleme modunda 8.5, kullanım sırasında ise 137 watt enerji tüketimi yapan bir konsol olduğu için eleştirilere maruz kalmıştı. Sony de bu eleştirilere kulak asmış olacak ki, Birleşmiş Milletler ile birlikte iklim değişikliğine karşı başlattığı mücadele kapsamında Playstation 5’in enerji tüketimiyle ilgili de bir açıklama yaptılar.

Yapılan açıklamaya göre Playstation 5 bekleme modundayken, yine bekleme modunda olan bir Playstation 4’ten tahminî olarak 0.5 watt oranında daha az tüketim yapacak. Rakam komik gözüküyor olabilir ama aslında değil. Çünkü Sony CEO’su Jim Ryan’ın sunduğu verilere göre, yalnızca 1 milyon Playstation 5 kullanıcısı güç tasarrufu özelliğini açtığı zaman, ABD’de bulunan 1.000 tane evin enerji tüketimi kadar tasarruf edilebilecek.

Playstation 5, AMD’den güç alacak:

Oyun konsollarının dönemine göre nispeten düşük donanımlarla çıkmasına rağmen harikalar yarattığı gerçeği uzun senelerdir konuşulur. Zaten bilgisayar ve konsol arasındaki uçurum niteliğindeki fiyat farkının oluşmasının en büyük sebeplerinden biri de bu durumdur. Bir oyun konsolu, bir oyunu sabit değerlerde çalıştırabilmek için bir bilgisayara oranla daha az güce ihtiyaç duyar.

Ancak Playstation 5’te kullanılacak olan donanım, tüm bu algıları yıkabilecek nitelikte. İşlemci tarafında, AMD tarafından Playstation 5 için özel olarak geliştirecek 7nm mimariye sahip bir cihazla karşı karşıyayız. Bu işlemci Ryzen serisine ait olacak ve üzerinde 8 adet çekirdek bulunacak.

Yine AMD tarafından Playstation 5 için üretilmiş bir ekran kartı, sorunsuz bir oyun deneyimi vadediyor. Navi serisine ait olan bu ekran kartı, yazımızın başlarında belirttiğimiz gibi 8K çözünürlükte ışın izleme teknolojisini destekleyecek.

Yeni nesil PSVR 2 yolda (olabilir):

Sony yeni nesil VR stratejileri hakkında her ne kadar sessiz kalmayı tercih etse de bu bir çalışmaları olmadığı anlamında gelmiyor. Bu yüzden bu gibi konularda ister istemez sızıntılar gerçekleşiyor. Biz neredeyse kesin gözle bakılan bir iddiayla başlayalım: PSVR 2 çok ama çok büyük ihtimalle kablosuz bir sistem olacak.

Sanal gerçeklikte bir oyun oynayınca, kendinizi tamamen oyuna kaptırmış vaziyette ordan oraya bakarken, bir de kablolarla uğraşmak can sıkıcı bir hâl alabiliyor. Bu yüzden yeni nesil PSVR’ın kablosuz olarak geliştirildiğine kesin gözle bakabiliriz. Yine PSVR 2 ile ilgili başka bir iddia da, sete dahil olan gözlüklerin AMOLED ekranla destekleneceği yönünde.

PlayStation 5 için oyun geliştirdiği kesinleşen firmalar:



Playstation 4'ün geliştirici kiti

Sony’nin her konsoldan önce cihazın erken bir aşamasını belirli oyun yapımcılarına gönderdiğini söylemiştik. Bu firmaların isimleri, böyle bir kitin hazırlanmasından bile daha önemli ve dikkat çekici. Çünkü büyük firmaların yeni nesil bir konsola uzun süredir hazırlık yapıyor olması, gelecek oyunlar adına büyük umutlar vadeden bir durum.

Peki bu firmalar arasında hangi oyun yapımcıları var? Kısaca sayalım: Actvision, Amazon Game Studios, Bandai Namco, Bethesda, Bioware, Defiant, Rockstar Games, Square Enix ve Warner Bros Studios. Bu firmaların çoğu, her nesilde iz bırakacak nitelikte oyunlar çıkarmayı başarmış durumdalar. Bu yüzden de bu firmaların seçilmiş olması çok normal.

Heyecanlanmamak E L D E D E Ğ İ L sayın Webtekno okuyucuları. Bir oyuncu olarak bayram edilecek bir döneme giriş yapıyoruz. Bunun sebebi yalnızca Playstation 5 de değil. Önümüzdeki bir sene, oyuncuların senesi olacak. Hali hazırda çıkış tarihi belli olan, bilgisayar için Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Mount & Blade: Bannerlord ve Cyberpunk 2077 gibi oyunları beklerken, Playstation 5 için haberlerin arka arkaya gelmesi de bu durumun bir habercisi gibi.

Playstation kullanıcısı olun ya da olmayın, yeni bir konsolun çıkması her türden oyuncuyu heyecanlandırır. Çünkü bir bilgisayar oyuncusu olsanız bile, yeni bir konsolun çıkış yapması, oyunculukta çağ kapatır, çağ açar. Bu yüzden ellerini birleştirmiş vaziyette Playstation 5 bekleyenlere de beklemeyenlere de şimdiden sabırlar diliyoruz :)