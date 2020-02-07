Oyuncuların PlayStation 5’te Olmasını İstediği 5 Şey

Oyuncuların, Sony'nin yeni nesil oyun konsolundan beklediği çok fazla şey bulunuyor. Bu beklentiler, yeni oyunlardan tutun da donanımsal özelliklere kadar geniş yelpazede karşımıza çıkıyor. Biz de bu yazımızda, yeni konsoldan beklenen 5 şeyi sizlere aktaracağız.

Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin yeni nesil konsolunu tanıtmasına artık sayılı günler kaldı. Her ne kadar konsolun tanıtım tarihi için elimizde net bir bilgi olmasa da yeni konsolun en kötü ihtimalle içinde bulunduğumuz yıl bitmeden geleceğini biliyoruz. Hâl böyle olunca konsolun özellikleri daha da merak ediliyor.

Şimdiye dek PS5’te yer alacağını duyduğumuz birkaç özellik bulunuyor. Sızdırılan bu özellikler arasında; geriye dönük oyun uyumluluğu, daha güçlü bir batarya ve daha hızlı bir konsol gibi özellikler yer alıyor. Peki, oyuncuların yeni PlayStation’da gerçekten olmasını istediği şeyler neler? Gelin bu sorunun yanıtına biraz daha yakından bakalım.

5. Sony’ye özel içerikler olması:

PS4 hâlâ iş gören bir konsol ve oyunları oldukça iyi çalıştırıyor. Bu yüzden PS5’in sadece 'oyun konsolunuzun daha güzel bir versiyonu' olmaması gerekiyor. Bu noktada yeni konsol, oyunlarından kontrol cihazlarına kadar her bir detayında özel şeyler sunmalı. Buna bir örnek olarak yeni DualShock 5 kontrol cihazlarını gösterebiliriz zira yeni kontrol cihazlarında yer alması beklenen ‘dokunsal geri bildirim’ özelliği kullanıcıları oldukça meraklandırmıştı.

Öte yandan pek çok PlayStation hayranı, Sony markalı bir konsol tercih etmelerindeki temel etkenin PS’ye özel oyunlar olduğunu açıkça söylüyor. Nitekim hayranlar; yeni konsolda God of War, Spider-Man ve Horizon Zero Dawn gibi PlayStation’a özel oyun serilerinin devamının gelmesini umuyorlar.

4. Eski oyunlar için destek:

21 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Yosha Riley, orijinal PlayStation’da yer alan ‘Metal Gear Solid’ ve PS2’deki ‘Persona’ gibi oyunları yeni konsolda oynamak istediğini söyledi. Ayrıca Riley, PS4’ün zaten geriye dönük uyumluluk dışındaki her şeyi kendisine sunduğunu belirtti. Buradan yola çıkarak geriye dönük uyumluluk özelliği bulunan yeni bir konsolun, pek çok oyun tutkunun kalbini fethedeceğini söyleyebiliriz.

3. Daha yüksek yükleme hızları:

Her konsolu bir öncekinden ayıran belki de en temel özelliği, sunduğu güncel donanımdır. Bu yüzden PS5’in de PS4’ten daha hızlı ve daha güçlü bir konsol olacağı şüphesiz. Bu noktada oyuncuların yeni konsoldan beklediği şey ise daha yüksek hızlarda daha fazla depolama alanı sunabilen bir disk diyebiliriz.

PS5’e eklenecek yeni nesil bir SSD, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirebilir. En güncel teknolojiyi kullanan bir SSD ise oyunların fiziksel kopyalardan yüklenmesinden tutun da okuma ve yazma hızlarına kadar her şeyin daha hızlı ilerlemesi anlamına geliyor. İşte bu yüzden PS5’te yer alacak yüksek hızlı bir SSD, oyuncuların yeni konsoldan bekledikleri arasındaki yerini alıyor.

2. Gelişmiş kontrol cihazları:

Yeni DualShock 5 kontrol cihazlarını daha önce birkaç sızıntıda görmüştük ancak bunların ‘sızıntı’ olması, bizi neyin beklediğini tam olarak bilmediğimiz anlamına geliyor. Bunu bir kenara bırakıp yeni kontrol cihazlarına odaklanacak olursak insanlar, yeni konsoldan ne kadar yenilik bekliyorlarsa aynı oranda yeniliği yeni kontrol cihazları için de istiyorlar.

Evet, yeni kontrol cihazlarında ‘dokunsal geri bildirim’ özelliğinin olacağı biliniyor ancak bu özellik tek başına yeterli değil. Bu noktada daha ergonomik bir tutuş ve sürekli pili bitmeyen bir cihaz da kullanıcıların en çok istediği özellikler arasında yer alıyor.

1. Bulut oyun desteği:

Teknik özellikler ve oyun içeriğinin ötesinde PlayStation 5, PlayStation Now ve diğer yazılımları bir arada sunan Sony’nin bulut hizmetleriyle birlikte çalışabilir. Yeni konsolda bu özelliğin nasıl işleyeceğini henüz net bir şekilde bilmesek de Sony’nin bulut üzerinden oyun oynama hizmetine oldukça önem verdiğini biliyoruz. Bu yüzden yeni konsolda bu tür bir özellik görmek tüm PS hayranlarını memnun edecektir.

Sony’nin yeni nesil konsolunda yer almasını beklediğimiz 5 özelliği listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Sizin de PlayStation 5’te görmekten mutlu olacağınız bir özellik varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.