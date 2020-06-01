PlayStation 5, PS4 Pro'dan İki Kat Daha Kalın Olabilir

Sony'nin yeni PlayStation 5 etkinliğine adım adım yaklaşırken, yeni nesil konsolunun merakla beklenen tasarımına dair önemli bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre PS5, PS4'ten alışık olduğumuz tasarım dilini daha kalın bir yapıyla sürdürecek.

Sony, PlayStation 5'in teknik özelliklerini ve yeni DualSense kontrol cihazının vadettiği yenilikleri detaylı olarak açıklasa da, konsolun tasarımı hakkında henüz hiçbir fikrimiz yok. Microsoft, Xbox Series X'in sıra dışı görünümünü sergilediğinden beri PS5'in tasarımına dair merakımız daha da arttı.

Sony'nin 4 Haziran'da gerçekleştireceği PlayStation 5 etkinliğine doğru heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni nesil konsolun tasarımına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus haber sitesi Gamemag'in PS5 oyunu üzerinde çalışan bir Amerikalı geliştiriciden aldığını öne sürdüğü bilgiler, PS5'in geleneksel bir tasarımla karşımıza çıkacağını ancak önemli bir farklılığa sahip olacağını belirtti.

Sony, PS5'te geleneksel tasarım çizgisini koruyacak

İddialara göre Sony, yeni konsolunda Xbox Series X'in kule tasarımından farklı olarak PlayStation 5'in PS4 modellerine benzer bir görünümde olmasını sağlayacak. Yeni nesil konsol, yuvarlak kenarlara sahip bir PS4 Pro benzeri tasarımla karşımıza çıkacak. Diğer yandan Sony'nin yeni gözdesi, PS4 Pro'ya göre iki kat daha kalın olacak.

Sızıntıyı aktaran kaynaklar daha fazla ayrıntı açıklamadı. Konsolun lansmanına daha aylar var ve kaynaklar, Sony'yi sızıntılarla ürkütmek istemedikleri için daha ileri gitmiyor. Bununla birlikte PS5'te Sony'nin henüz tam olarak açıklamadığı önemli bir özelliğin daha olduğu belirtiliyor.

Sony PS5'in logosunda da çok farklı bir tasarıma yönelmemişti. Konsol devi, topluluğa yine tanıdıkları bir ortam sunmayı planladıklarını ve tasarımda değişime gitmediklerini belirtmişti. Bu nedenle PS5 konsolunun tasarımı da geleneksel bir formda karşımıza çıkabilir. Belki de 4 Haziran'daki etkinlikte merakımızı giderecek cevapları alabiliriz. O zamana kadar tüm bu iddiaları söylenti olarak almakta fayda var.