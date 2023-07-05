Microsoft, ABD'de görülen davada Sony'nin geleceğe yönelik planlarıyla ilgili açıklama yaptı. Microsoft'un iddiasına göre Sony, bu yılın ilerleyen aylarında PlayStation 5 Slim versiyonunu oyuncuların beğenisine sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile Japon teknoloji devi Sony'nin aylardır devam eden davasında yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft, mahkemeye sunduğu evraklarda Sony'nin geleceğe yönelik planlarını ortaya çıkardı. Sony cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak Microsoft'un iddiaları doğru çıkarsa, bu durum en çok oyunseverleri memnun edecek. Gelin hep birlikte Microsoft-Sony savaşındaki son gelişmelere yakından bakalım.

Microsoft'un Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision'ı satın almaya kalkması, Sony cephesinde büyük tepkilere yol açtı. Sony, bu satın alımı engellemek için elinden geleni ardına koymadı. İşte gelen son haberler de bu dava sürecinin bir parçası. Microsoft'un yeni iddialarına göre Sony, bu yıl içerisinde hem PlayStation 5 Slim ile hem de yeni bir el konsolu ile oyunseverlerin karşısına çıkabilir.

PlayStation 5 Slim, bu yılın sonlarında tanıtılabilir

Konsept tasarım.

Microsoft'un ABD'de de görülen davada yaptığı açıklama tam olarak şöyle: Sony, orijinal PlayStation 5'ten daha ucuza Digital Edition satıyor ve bu yıl içinde uygun fiyatlı bir PlayStation 5 Slim piyasaya sürmesi bekleniyor.

Aslına bakacak olursak bu gelişme çok da şaşırtıcı değil. Öyle ki Sony'nin PlayStation 5 Pro ve PlayStation 5 Slim üzerinde çalıştığı iddiaları zaten uzun zamandır dile getirilen konular arasında yer alıyor. Ancak Sony cephesinden bugüne kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Yılın ilk yarısını geride bıraktığımızı düşünecek olursak, iddiaların gerçek olup olmadığını görmek için uzun süre beklemeyeceğimizi söylemek mümkün.

Microsoft'un "Sony el konsolu geliştiriyor" iddiası ise zaten biliniyor

Microsoft'un dava evrakları arasına eklediği bir diğer iddiası ise "Sony el konsolu geliştiriyor." Aslında bu bir iddia değil çünkü Sony, bundan bir ay kadar önce gerçekleştirdiği PlayStation Showcase etkinliğinde Project Q olarak isimlendirdiği bir el konsolunu zaten duyurdu. Ancak bu ürün tam anlamıyla bir el konsolu değil. Oyuncular, yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Project Q'yu PlayStation 5 için tasarlanmış bir bulut oyun ekipmanı kullanacaklar. Ürün bağımsız olarak kullanılamayacak.