Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan, Microsoft - FTC davasının beşinci gününde önemli açıklamalarda bulundu.

Onaylandığında tarihin en büyük satın alımı olacak Microsoft - Activision Blizzard anlaşması, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) engeliyle karşılaşmıştı. Komisyon, mahkeme kararına kadar satın alımı engellemişti.

Beklenen mahkeme günü en sonunda geldi ve FTC ve Microsoft karşı karşıya geldi. Mahkemenin beşinci günü ve son gününde Microsoft ve Sony yetkilileri söz aldı. Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan, oyun sektörüne dair çarpıcı iddialarda bulundu.

“Tüm yayıncılar Xbox Game Pass’ten nefret ediyor”

Jim Ryan’ın öne sürdüğü en büyük iddialardan birisi, Sony bünyesinde de PlayStation Plus’ın yenilenmesine yol açan Xbox Game Pass sistemi oldu. Ryan, Xbox Game Pass’i “değer yıkıcı” olarak niteledi.

Ryan, Game Pass abone sayısının düşük olduğunu da belirtti. Ocak 2022’de paylaşılan 25 milyon abone sayısını, Sony’nin 55 milyon PlayStation Plus abonesiyle karşılaştırarak “harcadıkları parayı göz önüne alırsak daha fazla bekliyordum” ifadelerini kullandı.

“Xbox oyunlarının ABD’de popüler olmasının nedeni ateş etme içermesi”

Ryan’ın ağzından çıkan bir diğer çarpıcı açıklama ise Xbox’ın neden ABD’de dünyanın geri kalanından daha popüler olduğu hakkındaydı. Ryan’a göre bunun nedeni şuydu:

“Xbox oyunlarının çoğu bir atış unsuru içerir ve oyunlarının birçoğu çevrimiçi çok oyunculu. Her ikisi de tipik olarak ABD'de, ABD dışında olduğundan daha popüler.”

Minecraft’ın neden PS5 sürümünün olmadığı da belli oldu:

Geçtiğimiz hafta Xbox Başkanı Phil Spencer, Sony’nin kendilerine PlayStation geliştirici kiti vermediklerini, bu nedenle Minecraft’ın PS5 sürümünün geliştirilmesinin önüne geçildiğini paylaşmıştı. Bugün, Sony’den daha da büyük açıklamalar geldi.

Jim Ryan, Sony’nin doğrudan rakibi olan bir şirkete PlayStation 6 gibi gelecek konsolların geliştirici kitlerini vermekten çekindiklerini paylaştı:

“Doğrudan bir rakibin sahibi olduğu bir şirketin bu bilgilere erişme riskini göze alamayız.”

PS5 kitinin Microsoft’a verilmemesi de aynı şüphelerdendi:

“Geliştirme kitleri, geliştiricilerin görünürlüğe sahip olmasına ve yeni konsolumuzun konuşlandıracağı özellik seti üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Geliştirme kitlerini geciktirmek, genellikle bir geliştiricinin içeriğini yeni platforma normalde olduğundan daha geç getirebileceği anlamına geliyor. Bu özellik setlerinin bilgilerinin ana rakibimize sızdırılmasıyla ilgili ticari riskler, herhangi bir sözleşmenin uygulanmasına güvenebileceğimiz bir şey değil.”