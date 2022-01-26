PS5'e Ekran Görüntüsü ve Videoları Telefona Aktarma Özelliği

PlayStation 5 kullanıcılarının bir süredir beklediği özellik sonunda geldi. Konsolunuzda aldığını ekran görüntüleri ve videoları doğrudan telefonunuza aktarmanız artık mümkün.

PlayStation 5 kullanıcıları, gelen yeni bir özellik ile sosyal medyayı bol bol oyun görüntüsü ile dolduracak gibi görünüyor. Şimdiye kadar PlayStation 5 kullanıcıları, çektikleri bir videoyu veya aldıkları bir ekran görüntüsünü mobil cihazlarına aktarmak için ekstra ekipmana ihtiyaç duyuyor ya da kullanıcıların bu görüntüleri önce konsoldan sosyal medyaya yükleyip daha sonra oradan da cihazlarına indirmeleri gerekiyordu. Ancak görünen o ki bu sıkıntı tarih oluyor.

Playstation sevdalılarının bir süredir beklediği ve istediği özellik sonunda geldi. Gaming Interactive Photos isimli Twitter hesabı ve VGC’nin bildirdiği üzere, PlayStation 5’in oyuncuların en son ekran görüntülerini ve videolarını otomatik olarak, doğrudan mobil cihazlara yüklemeleri artık mümkün olacak.

Özellik dünya çapında kullanıma sunuldu

Halihazırda bir süredir bazı bölgelerde beta testi aşamasında olan yeni özellik, şu anda dünya çapında kullanıma sunuluyor gibi duruyor. Yeni özellik kapsamında mobil cihazlara aktarılacak olan videoların en fazla 3 dakika olabileceği ve ekran görüntüleriyle videoların 14 günlük bir saklama süresinin olacağı bildiriliyor.

Sizin konsolunuzda da bu özelliğin olup olmadığını kontrol etmek için yapmanız gereken şey ise oldukça basit.

Özelliğin sizin konsolunuzda da bulunması durumunda, Medya Galerisi’ne girdiğinizde yukarıda bir açılır pencere olduğunu göreceksiniz. Burada Medya Galerisi seçeneklerinden, konsolun en son ekran görüntülerinizi otomatik olarak mobil cihazlara yüklemesini istemek ya da bu görüntü ve videoları PlayStation 5 sisteminizde tutmayı tercih etmek ise tamamen sizin keyfinize kalmış.