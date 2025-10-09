PlayStation Baş Tasarımcısı PS6'nın Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

PlayStation'ın önemli isimlerinden Mark Cerny, resmî PlayStation YouTube kanalında yayımlanan yeni videoda PS6'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

PlayStation’ın baş tasarımcısı Mark Cerny, PlayStation’ın resmî YouTube kanalında yayımlanan yeni bir videoda, AMD ile geliştirilen ileri seviye grafik teknolojilerinden bahsederken dikkat çeken bir ifade kullandı. Yaklaşık dokuz dakikalık videonun sonunda Cerny, bu yeni teknolojileri “önümüzdeki birkaç yıl içinde çıkacak bir konsola” getirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yani bu PS6'nın birkaç yıl içinde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Başından beri PS6 için tahmini tarih 2028 dolaylarındaydı. Bugünkü Mark Cerny'nin açıklamaları da esasında bunu doğrular nitelikte. Hatta birkaç yıl ifadesine göre 2027 sonlarında bile görmemiz muhtemel.

PS6, birkaç yıl içinde çıkacak

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino ise bulut oyun teknolojisinin yükselişine rağmen donanım tabanlı konsolların hâlâ vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Nishino, PlayStation Plus Premium ve PlayStation Portal gibi servislerle bulut oyun deneyimini genişlettiklerini ancak oyuncuların çoğunun hâlâ standart oyun deneyimini tercih ettiğini söyledi.

Sony’nin bir sonraki adımı konusunda net bir açıklama yapmasa da Nishino, “gelecek platform stratejimizin odağında” ifadesiyle yeni nesil bir PlayStation’ın aktif olarak geliştirildiğini de doğrulamış oldu. PS6 söylentileriyle birlikte olası yeni bir PlayStation el konsolu da gündemde.

Peki sizin PS6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.