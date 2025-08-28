PS6, PS6S ve PS6 El Konsolu Geliyor: İşte Beklenen Özellikleri ve Fiyatları!

Yeni bir sızıntıya göre Sony yeni nesilde PS6, PS6S ve PS6 el konsolu olmak üzere üç farklı cihaz piyasaya sürecek.

Sony'nin uzun süredir PS6 üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek ancak bugünkü sızıntılar doğruysa Sony yeni nesilde gerçek anlamda adından söz ettirmeyi planlıyor.

İddialara göre Sony, PS6 ile birlikte Microsoft'un mevcut Xbox neslinde yaptığı gibi daha düşük özelliklere sahip PS6S isimli bir konsol daha piyasaya sürecek. Üstelik seriye bir de PS6 el konsolu dâhil olacak ve bu el konsolunun PS5'ten bile daha güçlü olacağı söyleniyor.

PS6 el konsolu nasıl olacak?

Gücünü TSMC’nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen Canis APU’dan alacak PS6 el konsolunun Zen 6 çekirdekleri, RDNA5 tabanlı GPU’su, 48GB’a kadar RAM desteği ve PS4/PS5 geriye uyumluluğuyla geleceği söyleniyor. Ayrıca dokunmatik ekran, titreşimli geri bildirim, MicroSD ve M.2 desteği gibi özellikler de dâhil olacak.

RAM kapasitesi ise şimdilik belirsiz. Oyun geliştiricilerine göre yeni nesil yapay zekâ tabanlı özellikler ve Unreal Engine 5’in Nanite teknolojisi için 24 ila 36 GB RAM’in şart olduğu belirtiliyor. Bu da Sony’nin cihazı ciddi bir donanımla piyasaya sürmeye hazırlandığını düşündürüyor.

PS6S uygun fiyatlı konsol arayanları sevindirecek

Xbox Series S, teknik olarak Series X'e kıyasla daha düşük özelliklere sahip olsa da uygun fiyatı sayesinde milyonlarca oyuncuya yeni nesil deneyimi yaşama fırsatı sundu. Görünüşe göre Sony de aynı stratejiyi benimseyerek PS6’yı farklı bütçelere hitap edecek şekilde çeşitlendirmek istiyor.

PS6S'e dair iddialar doğru çıkarsa Sony, oyunculara hem üst düzey performans isteyenler için güçlü bir PS6 hem de bütçe dostu bir alternatif sunacak. Aynı zamanda nispeten daha düşük özelliklere sahip bir el konsolu alternatifi de sunmuş olacak.

Yeni nesil PS6, PS6S ve el konsolu ne kadar olacak?

Sızıntıların kaynağı olan Moore's Law Is Dead, bu üç yeni nesil konsolunda 2027'de çıkmasını beklediğini söylüyor ama bu tarihlerin 2028'e de kayabileceği düşünülüyor. Kaynağın paylaştığı fiyat tahminleri ise şu şekilde:

Model Fiyat PS6 549$ - 699$ arası PS6S 299$ - 399$ arası PS6 el konsolu 399$ - 499$ arası

Peki siz bu konsollar hayata geçerse hangisini satın almayı düşünürdünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.