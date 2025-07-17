Sektörün önde gelen isimleri ve Sony'ye yakın kaynaklara göre şirketin yeni el konsolu ve yeni nesil konsolu PS6'da kullanacağı RAM miktarına dair detaylar ortaya çıktı.

Daha PS5 döneminin belki de tam anlamıyla tadını çıkaramadık. PS4 neslinde olduğu gibi bu nesilde bu neslin yeterliliğini karşılayacak pek fazla oyun göremedik ve Sony yavaş yavaş ibresini PS6'ya çevirmiş durumda. Bugün de PS6'ya dair ilk ciddi söylentiler ortaya çıktı.

Aslında yeni söylentiler, sektörün önde gelen isimlerin tahmin ve duyumlarına dayanıyor. Uzmanlara göre Sony, PS6'da 24 GB RAM'e yer verecek çünkü günümüzdeki grafik detayları, dokular ve ışın izleme gibi gelişmiş teknolojiler için daha fazla belleğe ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca yapay zekâ destekli özellikler de daha fazla RAM'e ihtiyaç duyuyor.

PS6, 24 GB RAM ile gelecek

Tabii bu artışın belli başlı sınırlamaları var. DRAM hâlâ oldukça pahalı ve fiyatlar uzun süredir fazla düşmedi. Ayrıca söylentilere göre Sony’nin çıkarmayı planladığı el konsolu da 16 GB RAM'e sahip olacak. Şirket el konsolunda 16 GB RAM'i standart hâline getiriyorsa ana konsolunda 24 GB RAM kullanması oldukça normal.

Şimdilik yeni konsola dair daha fazla bilgi yok ama Sony’nin PS6’yı önümüzdeki birkaç yıl içinde duyurması bekleniyor. Eğer söylentiler doğruysa ve Sony yeni el konsolunu yeni nesil konsolu PS6 ile birlikte duyurursa büyük olasılıkla sızıntılar da doğru çıkmış olacak ve bu el konsolu, Xbox Series S'den bile güçlü olacak.

Peki sizin Sony'nin yeni konsolları hakkında beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.