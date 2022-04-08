PlayStation'ın Eski CEO'su Şirketle İlgili Anılarını Anlattı

PlayStation'ın eski CEO'su Jack Tretton, şirkette çalışırken yaşadığı bazı sıkıntılarla ilgili üzgün olduğu durumları anlattı.

Şimdilerde oyun dünyası PlayStation ve PC severler olarak ikiye bölünmüş olsa da PlayStation eski günlerine kıyasla şu anda oldukça iyi bir konumda. Her ne kadar şu anda durum böyle olsa da PlayStation’ın geçmişte yaşadığı bazı sıkıntılar hala pek çoğumuzun hafızalarında yerini koruyor.

PlayStation’ın eski ABD CEO’su Jack Tretton da şirketin geçmişte yaşadığı bazı talihsiz olaylara verdiği bir röportajda değinerek bunlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Tretton, PlayStation’dan 2014 yılında ayrılmış ve kariyeri boyunca hem zirveyi görmüş hem de dibe batmıştı. Tretton’ın biriktirdiği anılar, bugün gün yüzüne çıktı.

"Microsoft ile geçmişteki çekişmelerimizde arkadaşlarımı düşündüm"

Özellikle oyun dünyasındaki gelişmeleri sıkı takip edenlerinizin hatırlayacağı üzere PlayStation, 1995 – 2014 yılları arasında zaman zaman büyük düşüşler yaşamıştı. Bu düşüşlerden en büyüğü de PlayStation’a benzer bir oyun deneyimi sunan Xbox One’ın çıkışıyla gerçekleşti çünkü şirket o sıralarda PlayStation 4’ün tanıtımını yapıyordu ve ilgi bir anda Xbox One’a kaydı. Bu da PlayStation 4’ü gölgede bıraktı.

Microsoft’un yeni oyun konsolu için yayınladığı ve PlayStation’la alay eden “Resmi PlayStation Kullanılmış Oyun Eğitim Video”suyla birlikte da şirket için oldukça rahatsız edici bir durumdu. PlayStation ise Xbox’ın hak ihlalleri gereği Microsoft’u yalnızca 100 dolar zarara uğratabildi. Tretton, Axios ile yaptığı röportajda o zamanlar içinde bulundukları durumla ilgili “Microsoft’ta çalışan çok arkadaşım var ve o zaman da durum böyleydi. Bu sebeple arkadaşlarımı düşünerek hareket etmek istiyordum. Bu konuda gerçekten iyi hissediyorum” dedi. Ancak durum o zamanlar böyle değildi.

PlayStation'ın hacklenmesiyle ilgili 'özür diledi'

2011 yılında, PlayStation hacklenmiş ve 77 milyon kullanıcının bilgileri sızdırılmıştı. Yaşanan bu durum sonrası 23 gün boyunca PlayStation’da erişim sıkıntıları yaşanmış ve şirket eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak görülen E3’te tüm üyelere 30 günlük ücretsiz PSN üyeliği teklif edilmişti. Tretton, bu konuyla ilgili de üzgün olduğunu belirtti.

Yine PlayStation’ın yeterince ilgi görmediğini düşündüğü (PlayStation Vita gibi) teknolojilerle ilgili olarak da “Kesinlikle iyi olduğunu düşündüğüm teknolojiler vardı, ancak ihtiyaç duydukları destek düzeyine sahip değildi” diyor. Tretton, sözlerine “PlayStation’ın o zamanki durumda yeterli pazarlama bütçesine sahip olamadığını ve bu destekten yoksun kaldığını” ekliyor.

Tretton, şu anda Interactive Gaming Ventures’in büyük bir parçası. Yakın bir zamanda da milyar dolarlık bir oyun şirketi satın almak istediğini söylüyor. PlayStation’ın ise pek çok rakibi olmasına rağmen durumunun olumsuz bir yöne doğru evrilmediğini düşünüyor.