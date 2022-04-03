PlayStation 3 Oyunları PlayStation 5'e Gelebilir

PlayStation'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni abonelik sisteminin ardından Sony'nin klasik oyunlarını yeni konsoluna eklemek için de çalışmalara başladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation’ın oyuncular için sunduğu yeni Plus abonelik sisteminden bahsetmiştik. Üç farklı paket içeriğiyle uzun bir süredir kullanıcıların beklediği abonelik sistemiyle pek çok yeni özellik kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Sony, PlayStation 5’e getirdiği yeni oyunlarla her ne kadar beğeni topluyor olsa da pek çok kullanıcı PlayStation’ın klasikleşmiş oyunlarının da yeni serilerde göreceği günü bekliyor. Bazı iddialara göre Sony, klasik oyun serilerini PlayStation 5’e getirmek için yeni çalışmalara başladı.

PlayStation 3 oyunlarının PlayStation 5’e geleceği iddia edildi

PlayStation oyuncularının birçoğu oynadıkları oyunlarda gelişmiş grafikler görmek istiyor olsa da nostalji sevenler için eski oyunlarının yerinin bir başka olduğunu söyleyebiliriz. Sony’nin PlayStation 5 için yeni planları arasında da nostalji hayranlarını mutlu edecek bir gelişme olabileceği iddia edildi. Bir YouTuber ve Night Dive Studios geliştiricisi olan ModernVintageGamer’ın Twitter üzerinden ortaya attığı bir iddia, söylentilerin giderek artmasına sebep oldu. ModernVintageGamer “PlayStation 5’te PS3’ü taklit etmenin kesinlikle mümkün olduğunu ancak Sony’nin bunu gerçekleştirmek için yatırım yapmakla asla ilgilenmeyeceğini” söyledi.

Ortaya atılan bu tweetin ardından pek çok kullanıcı Sony’nin klasik oyunları PS5’e simülasyon olarak gelebileceği haberleri yayıldı. VentureBeat’ten Jeff Grubb da bu söylentileri benzer cümlelerle doğrularken “Bunun biraz zaman alacağını” sözlerine ekledi. Şu anda PlayStation’ın pek çok klasik oyunu yalnızca PlayStation 3’te oynanabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde söylentiler doğru çıkarsa Metal Gear 4, Killing Zone ve daha pek çok oyunun PlayStation 5’e özel bir sürümünün yeni konsollarda yer aldığını görmemiz mümkün. Tabii bu oyunların grafiklerinin PlayStation 5'e uygun bir hale nasıl getireleceği ve eski oyunlara kıyasla nasıl bir deneyim sunacağını ise bekleyip göreceğiz.

Peki PlayStation 5'e klasik oyunlar gelmezse 2022 yılında PlayStation 3 alınır mı?