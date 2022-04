Ghost of Tsushima: Director's Cut Yanlışlıkla Ücretsiz Oldu!

PlayStation çok sayıda oyuncuya hitap eden ve kullanıcı sayısını her geçen gür artıran bir platform olmaya devam ediyor. PlayStation 4 kullanıcıları ise bugün konsollarında Ghost of Tsushima: Director's Cut oyununun ücretsiz olduğunu fark etti.

Video oyun sektörü her geçen gün büyümeye ve PlayStation, Pc, Xbox gibi platformlardaki oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Hal böyleyken PlayStation 5 de piyasaya sürüldüğü günden bu yana büyük bir ilgi gördü. Bu büyük ilgi sonrası PlayStation 5’de yaşanan stok sıkıntısının ardından Sony, PlayStation 4 üretimine bu yılın sonuna kadar devam edeceklerini açıkladı.

PlayStation 4, her ne kadar yeni bir modeli çıkmış olsa da hala oyuncuların severek kullandığı bir oyun konsolu ve içerisinde çok sayıda oyun bulunuyor. Bu oyunlara her gün yenisi eklenmeye devam ederken, konsol oyunlarından bir tanesi bugün ‘yanlışlıkla’ ücretsiz oldu. Bu fırsatı yakalamayı başaran çok sayıda kullanıcı kütüphanesine Ghost of Tsushima: Director’s Cut’ı eklemeyi başardı.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut ücretsiz oldu!

Ghost of Tsushima: Director’s Cut, 2020 yılında Sucker Punch tarafından geliştirilen ve çıktığı günden bu yana çok konuşulmuş ve fazlaca beğenilmişti. PlayStation 4 ve 5’in en sevilen aksiyon - macera oyunlarından biri haline gelen oyun, bu defa yanlışlıkla ücretsiz olmasıyla gündeme geldi. Sınırlı bir süreliğine Brezilya PSN olan herkes oyunu sınırlı bir süreliğine hiçbir ödeme yapmadan koleksiyonuna ekleyebildi. Bunun dışında bazı söylemlere göre ise bu durum sadece Brezilya PSN kullanıcılarını değil başka ülkelerdeki kullanıcıların da oyuna sahip olabilmesine olanak tanıdı. Hırvatistan’dan bazı kullanıcılar oyunun temel sürümünü indirebildiklerini iddia etti.

Konuyla ilgili farklı ülkelerden gelen yeni iddiaların ardından, PlayStation ve Sony tarafından bir açıklama gelmedi. Yapılan bu yanlışlığın nasıl düzeltileceği ve siparişlerin iptal edilip edilmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte daha önce PlayStation’ın benzer durumlarda siparişleri iptal ettiğini gördüğümüz gibi, bu durum çok da umursanmayabilir. Brezilya PSN hesabı açmanın ücretsiz olması sebebiyle farklı ülkelerden çok sayıda kullanıcının 524 TL'lik satış fiyatına sahip olan oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabildiği düşünülüyor. Eğer durum bu kadar ciddiyse ve oyunu indiren kişi sayısı çok fazlaysa da PlayStation belki de bu duruma bir el atmak isteyebilir.