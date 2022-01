2021'de En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Sony, PlayStation Blog'da yaptığı paylaşımla birlikte 2021 yılının en fazla indirilen oyunlarını açıkladı. Listeye 2021'de çıkış yapan çoğu oyun giremezken Sony'nin PlayStation Özel yapımları da listelerin büyük çoğunluğunda ilk 3'e giremedi.

2021 yılı, oyun dünyasını ilk etapta heyecanlandıran bir yıl osla da ne yazık ki büyük hayal kırıklıklarının yer aldığı bir yıl oldu. Merakla beklediğimiz Far Cry 6, oyuncuların korktuğu gibi yine klasik bir Far Cry oyunu olurken Call of Duty’nin yeni üyesi Vanguard, serinin en başarısız oyunu oldu. Öte yandan büyük umutlara sahip olduğumuz Battlefield 2042 de ‘Bugfield 2042’ unvanını kazanarak oyuncuların yeniden eski Battlefield oyunlarına dönmesine neden oldu.

Başarısız oyunlarla ‘dolu’ bir yılı daha ardımızda bırakmışken PlayStation, geçtiğimiz gün 2021’in en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Hazırlanan liste, özellikle PlayStation 4 oyuncularının eski oyunlara sadık kaldığını gösterirken PlayStation Özel oyunlarının Avrupa’da ilk 3’e dahi giremediğini ortaya koydu. Paylaşılan liste, Avrupa ve ABD/Kanada olmak üzere iki farklı bölgeye bölünmüş durumda.

2021'de en çok İndirilen PlayStation oyunları

En çok indirilen PlayStation 5 oyunları (ABD/Kanada)

NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 Battlefield 2042 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War MLB The Show 21 Resident Evil Village Far Cry 6

En çok indirilen PlayStation 5 oyunları (Avrupa)

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits Far cry 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları (ABD/Kanada)

GTA V Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Madden NFL 22 NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 MLB The Show 21 Mortal Kombat 11

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları (Avrupa)

FIFA 22 GTA V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt Call of Duty: Vanguard The Forest

En çok indirilen ücretsiz PlayStation oyunları (PS4 ve PS5) – ABD/Kanada

Fortnite Call of Duty: Warzone Rocket League Splitgate Apex Legends Genshing Impact Destiny 2 Rec Room Brawlhalla Rogue Company

En çok indirilen ücretsiz PlayStation oyunları (PS4 ve PS5) – Avrupa

Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone eFootball 2022 Genshin Impact Apex Legends eFootball PES 2021 LITE Brawlhalla Destiny 2 Splitgate

En çok indirilen PS VR oyunları (ABD/Kanada)

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Gorn Swordsman VR

En çok indirilen PS VR oyunları (Avrupa)