2021'de En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

2021 yılı, oyun dünyasını ilk etapta heyecanlandıran bir yıl osla da ne yazık ki büyük hayal kırıklıklarının yer aldığı bir yıl oldu. Merakla beklediğimiz Far Cry 6, oyuncuların korktuğu gibi yine klasik bir Far Cry oyunu olurken Call of Duty’nin yeni üyesi Vanguard, serinin en başarısız oyunu oldu. Öte yandan büyük umutlara sahip olduğumuz Battlefield 2042 de ‘Bugfield 2042’ unvanını kazanarak oyuncuların yeniden eski Battlefield oyunlarına dönmesine neden oldu.
Başarısız oyunlarla ‘dolu’ bir yılı daha ardımızda bırakmışken PlayStation, geçtiğimiz gün 2021’in en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Hazırlanan liste, özellikle PlayStation 4 oyuncularının eski oyunlara sadık kaldığını gösterirken PlayStation Özel oyunlarının Avrupa’da ilk 3’e dahi giremediğini ortaya koydu. Paylaşılan liste, Avrupa ve ABD/Kanada olmak üzere iki farklı bölgeye bölünmüş durumda.
2021'de en çok İndirilen PlayStation oyunları
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları (ABD/Kanada)
- NBA 2K22
- Call of Duty: Vanguard
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 22
- Battlefield 2042
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- MLB The Show 21
- Resident Evil Village
- Far Cry 6
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları (Avrupa)
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Battlefield 2042
- Among Us
- Kena: Bridge of Spirits
- Far cry 6
- It Takes Two
- Assassin’s Creed Valhalla
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları (ABD/Kanada)
- GTA V
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K22
- Call of Duty: Vanguard
- Madden NFL 22
- NBA 2K21
- Red Dead Redemption 2
- MLB The Show 21
- Mortal Kombat 11
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları (Avrupa)
- FIFA 22
- GTA V
- Minecraft
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- The Crew 2
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Call of Duty: Vanguard
- The Forest
En çok indirilen ücretsiz PlayStation oyunları (PS4 ve PS5) – ABD/Kanada
- Fortnite
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Splitgate
- Apex Legends
- Genshing Impact
- Destiny 2
- Rec Room
- Brawlhalla
- Rogue Company
En çok indirilen ücretsiz PlayStation oyunları (PS4 ve PS5) – Avrupa
- Fortnite
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- eFootball 2022
- Genshin Impact
- Apex Legends
- eFootball PES 2021 LITE
- Brawlhalla
- Destiny 2
- Splitgate
En çok indirilen PS VR oyunları (ABD/Kanada)
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot VR
- Gorn
- Swordsman VR
En çok indirilen PS VR oyunları (Avrupa)
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot Vr
- Creed: Rise to Glory
- Swordsman VR