PUBG'nin Tamamen Ücretsiz Olacağı Tarih Açıklandı

Aylar önce ücretsiz olacağı konuşulan PUBG: Battlegrounds, bugün yapılan duyuruyla birlikte söylentileri doğruladı. PUBG: Battlegrounds, 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tamamen ücretsiz olarak oynanabilir olacak.

2017 yılında yayımlanan ve ilk senesinde oyun dünyasını tam anlamıyla domine eden Playerunknown’s Battlegrounds, ya da kısaca PUBG, geçtiğimiz aylarda heyecan veren bir iddiayla gündeme gelmişti. Oyunun yapımcılarının, popülerliğini yavaş yavaş yitirmeye başlayan battle royale oyununu ücretsiz yapmayı planladıkları söyleniyordu.

İşte o iddialar gerçek çıktı ve bugün düzenlenen The Game Awards 2021 etkinliği sırasında PUBG: Battlegrounds’ın internet sitesinde bir açıklama paylaşıldı. Paylaşılan açıklamaya göre oyun, 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Peki, farklı bir iş modeline dönüşen PUBG’nin yeni halinde oyuncular ne bulacak?

Eski ve yeni oyunculara neler sunulacak?

PUBG: Battlegrounds, 12 Ocak günü ücretsiz olduktan sonra oyunculara ‘BATTLEGROUNDS Plus’ isimli bir paket sunacak. 12,99 dolar karşılığında (Türkiye’de kur nedeniyle daha ucuz olması fazlasıyla olası) satın alınabilecek bu paket, oyunculara dereceli oyun modunu, kariyer ve madalya sekmelerini, özel maç modunu ve üyelere özel kozmetik eşyaları sunacak.

Oyunu 10 Ocak 2022 tarihinden satın almış olan tüm PUBG oyuncularıysa otomatik olarak “Special Commemorative Pack (Özel Hatıra Paketi)” ile ödüllendirilecek. Bu paketle birlikte oyuncular, BATTLEGROUND Plus paketi ve çeşitli kozmetik eşyalar kazanacaklar. Bakalım PUBG, tamamen ücretsiz olarak popülerliğini uzun vadede ne derecede koruyabilecek.