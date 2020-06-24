Ghost of Tsushima'dan 3 Yeni Video Paylaşıldı

Önümüzdeki ay PlayStation oyuncularıyla buluşacak olan Ghost of Tsushima için PlayStation YouTube kanalından iki yeni video paylaşıldı. Oldukça kısa süren bu videolarda Jin’in iki özelliği oyunculara gösterildi.

PlayStation 4 konsolu için senenin beklenen oyunlarından bir tanesi olan Ghost of Tsushima’nın oyuncularla buluşmasına çok az bir süre kaldı. Oyun, 17 Temmuz tarihinde oyuncularla buluşacak.

Geçtiğimiz ay düzenlenen State of Play’de Ghost of Tsushima’nın oynanış videosu yayınlanmıştı. PlayStation, resmi YouTube kanalı üzerinden oyuna dair iki video daha yayınladı. Ayrıca oyunun geliştirici stüdyosu Sucker Punch da resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.

Ghost of Tsushima’dan üç yeni video:

Ghost of Tsushima ile ilgili paylaşılan ve toplamda 1 dakika uzunluğunda olan üç videonun ilkinde, oyunun ana karakteri Jin’in duruşunu değiştirme anını görüyoruz. Bu özellik, Jin’in farklı düşman tipleriyle mücadele edebilmesine yardımcı oluyor.

Paylaşılan üç video arasından en kısası olan ve 16 saniye süren üçüncü videoda, ana karakterimiz olan Jin’in yaralarını iyileştirmesini görüyoruz. Jin, can seviyesini ‘resolve’ ile yükseltiyor. Ayrıca bu resolve, sadece yaraları iyileştirmede değil aynı zamanda Jin’in özel saldırılarında da kullanılabiliyor.

"Jin, adadan topladığı bambu ve porsuk ağacı gibi materyallerle silahlarını ve zırhını güçlendirmek için satıcılara gidebiliyor."

Sucker Punch’ın Twitter hesabından paylaşılan üçüncü videodaysa Jin’in ekipmanlarının seviyesini yükselttiğini görüyoruz. Jin, ekipmanları için bu yükseltmeleri adada topladığı materyallerle gerçekleştirebiliyor.

Sony Interactive Entertainment’ın alt kuruluşu olan Sucker Punch tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Ghost of Tsushima, 3 hafta gibi bir süre sonra, 17 Temmuz’da oyuncularla buluşacak. Oyun, şu an ön siparişe açık durumda ve fiyatı 429 TL.