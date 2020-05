Ghost of Tsushima’nın İlham Kaynağı Açıklandı

PlayStation oyuncularının dört gözle beklediği Ghost of Tsushima’nın geliştirilme aşamasında en çok ilham alınan oyun açıklandı. Oyun yönetmeni Nate Fox, bu oyunun Red Dead Redemption olduğunu söyledi.

PlayStation kullanıcılarının merakla beklediği Ghost of Tsushima hakkında her geçen gün yeni bilgiler edinmeye devam ediyoruz. Daha önce inFamous serisiyle oyuncuları kendisine çekmeyi başaran Sucker Punch, bu kez karşımıza çok farklı bir yapımla çıkmayı planlıyor.

Peki Ghost of Tsushima bize neler sunacak? Bu sorunun cevabını aslında bir nebze almıştık. Oyunun muhteşem atmosferini ve ilgi çekici yapısını 14 Mayıs’ta gerçekleşen State of Play etkinliğindeki 18 dakikalık oynanış videosuyla görmüştük. Ancak oyun daha piyasaya çıkmadan ve oyuncular tarafından denenmeden Sucker Punch tarafından daha da meraklandırıcı bir açıklama geldi.

Bir numaralı ilham kaynağı Red Dead Redemption'mış:

Sucker Punch, Ghost of Tsushima’yı geliştirirken en çok ilham aldıkları oyunu açıkladı. Bildiğiniz üzere günümüzde açık dünya oyunları deyince akla gelen ilk isim Rockstar Games’in GTA yapımları oluyor. Ancak geliştirici stüdyo, GTA serisi yerine Rockstar’ın günümüzün en büyük ikinci serisi Red Dead Redemption’a dikkat çekti.

Ghost of Tsushima oyun yönetmeni Nate Fox, Gaming Bible ile yaptığı röportajda ilk Red Dead Redemption oyununun kendileri için bir numaralı ilham kaynağı olduğunu söyledi. Ancak Nate, oyunda kendilerine ilham veren şeyin Red Dead Redemption’ın atmosferinin değil, oyun içi hayatının olduğunu şöyle açıkladı:

“Oyunumuz için bir numaralı ilham kaynağımız Red Dead Redemption -Red Dead 2 değil- derim, çünkü haydut kovboy olma fantezisini hayata geçirmekte muhteşem iş başardılar. Manzara, insanların sizle konuşma şekli, hareketleriniz- tüm bunlar o kimliği size kazandırdı.”

Tabii Ghost of Tsushima’nın tek ilham kaynağı Red Dead Redemption da değildi. Nate Fox, oyunu geliştirirken ilham aldıkları diğer yapımlar arasında Nintendo’nun başyapıtı sayabileceğimiz The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın da bulunduğunu söyledi.