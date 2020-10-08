Bir Oyuncu, PS Kupa Seviyesini 999'a Çıkarmayı Başardı

Hakoom olarak bilinen bir PlayStation oyuncusu, Sony'nin 'Kupalar' aktivitesinde 999. seviyeye ulaşmayı başardı. Bu başarının arkasında, 3.616 adet oyunun ortalama olarak yüzde 92.61 oranında bitirilmesi yatıyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, oyuncuların PlayStation'a olan ilgisini daima yüksek tutabilmek için "Kupalar" denilen bir aktivite sunuyor. Oyuncular, oyun oynarken yaptıkları görevlerle farklı nadirlik seviyesine sahip olan kupalar kazanıp, seviyelerini artırabiliyorlar. Oyuncuları hırslandırmayı başaran bu özellik, pek çok PlayStation sahibi tarafından önemseniyor.

Bu haberimizin ana konusu ise PlayStation'ın Kupalar özelliği değil, bu özelliği adeta bağımlılık durumuna getiren bir oyuncu. Geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarılarla defalarca Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tanınan "Hakoom" isimli oyuncu, yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. Hakoom, kazandığı kupalar sayesinde Kupalar seviyesini 999'a çıkarmayı başardı.

İşte o başarının tescillendiği paylaşım

Başarısını, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla duyuran Hakoom, Sony'nin Kupalar özelliğinde bir güncelleme yapması gerektiğini çünkü mevcut koşullarda en yüksek seviye olan 999. seviyeye geldiğini söylüyor. En yüksek seviyenin 100 olduğu yıllarda 6 yıl beklediğini söyleyen Hakoom, PlayStation 6 çıkana kadar 999. seviyede kalmayı pek istemediğini ifade ediyor.

Peki bu başarı nasıl sağlandı?

Hakoom, her ay ortalama olarak 1.000 kupa kazandı. Üstelik bu oyuncunun 2.687 tane Platin Kupa'sı bulunuyor. Platin Kupa kazanma oranının çok düşük olduğunu kabul edersek, oyuncunun bir bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakacak olursak, Hakoom gerçekten bir oyun bağımlısı. Çünkü bu başarının arkasında 3.616 adet oyunun ortalama olarak yüzde 92.61 oranında bitirilmesi yatıyor. Her oyun için ortalama olarak 10 saat oynanış süresi verecek olursak, Hakoom'un hayatındaki 4 yıllık sürenin oyun oynayarak geçtiğini ifade edebiliriz.