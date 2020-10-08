PlayStation 5, Yatay Pozisyona Nasıl Dönüştürülür? (Video)

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in dikey pozisyondan yatay pozisyona nasıl dönüştürüleceğini açıkladı. Buna göre sadece birkaç dakikada PS5 standını cihazı dik pozisyonda tutacak şekilden yatay pozisyonda tutacak şekle getirebiliyorsunuz.

Sony, PlayStation YouTube kanalında dün yeni bir video paylaştı ve PlayStation 5’in içinde var olan tüm donanımları tek tek gösterdi. Söz konusu video, PlayStation 5’in soğutma sistemi, Blu-Ray sürücüsü, işlemcisi ya da SSD’si gibi pek çok donanımı gösterdiğinden videodaki bazı detay bilgiler ikinci planda kalmış olabilir. Dikey pozisyondaki bir PS5’in nasıl yatay pozisyonda kullanıldığının gösterilmesi gibi.

Videoya göre dikey pozisyonda duran PlayStation 5’in yuvarlak şekilli standı, son derece kolayca çıkarılabilen bir vida yardımıyla PS5’e sabitlenmiş durumda. Basit bir tornavida yardımıyla çıkarılan bu vida, standın altında bulunan küçük bir bölmeye yerleştirilebiliyor ve bu bölme kapatıldıktan sonra vida, PS5’i yeniden dikey pozisyonda kullanmak isteyeceğimiz güne kadar güvenle saklanıyor. Ayrıca söz konusu bölmede bulunan küçük bir aparatı PS5’in altındaki vida boşluğuna takarak söz konusu boşluğun PS5 yatay pozisyondayken tozlanmasını engelleyebiliyorsunuz.

PS5 standını, yatay pozisyondaki konsolun altına sabitlemek için standda bir uzantı halinde bulunan tırnakları, HMDI ve diğer girişlerin olduğu PS5’in arka tarafına geçiriyoruz. Böylece PlayStation 5’i artık yatay pozisyonda kullanabiliyoruz ve bunu yaparken PS5, doğrudan yere temas etmiyor.

PlayStation 5’in yatay pozisyonda mı yoksa dikey pozisyonda mı daha şık göründüğü, oyunseverlerin kişisel tercihine kalmış durumda. Bununla birlikte Sony’nin, PS5 standını kolay sökülüp takılabilir bir formda tasarlaması ve dikey pozisyondan yatay pozisyona geçişte boşta kalan vida için dahi bir saklama bölmesi tasarlaması, şirketin PS5’teki hemen her detayı düşündüğünün bir göstergesi kabul edilebilir.

PlayStation 5, dikey pozisyondan yatay pozisyona nasıl dönüştürülür?