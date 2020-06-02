PlayStation Now'a Haziran Ayında Gelen Oyunlar Belli Oldu

Sony’nin PlayStation oyunları için geliştirdiği bulut oyun platformu PlayStation Now’a haziran ayında gelen oyunlar açıklandı. Bu ay, platforma Metro Exodus, Dishonored 2 ve NASCAR Heat 4 oyunları ekleniyor.

Google Stadia, GeForce Now gibi platformlardan bir tanesi olan PlayStation Now ile birçok PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation 2 oyunu PC üzerinden oynanabiliyor. Sony de bu platformuna yeni oyunlar eklemeye devam ediyor.

PlayStation tarafından yayınlanan bir blog yazısında PlayStation Now platformuna haziran ayında eklenen yeni oyunlar duyuruldu. Yayınlanan blog yazısına göre platforma haziran ayında üç oyun ekleniyor ve bu oyunlar şöyle: Metro Exodus, Dishonored 2 ve NASCAR Heat 4.

PlayStation Now’a haziran ayında eklenen oyunlar:

1. Metro Exodus

4A Games tarafından hazırlanan ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro Exodus, geçtiğimiz senenin şubat ayında oyuncularla buluşmuştu. Artyom’a can verdiğimiz Metro Exodus’ta yeni bir yaşam arayışı için metrodan kaçıyoruz. Sadece PlayStation 4 sistemlerinde indirilebilen oyun, 30 Kasım 2020 tarihine kadar platformda kalacak.

2. Dishonored 2

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softwork tarafından yayınlanan Dishonored 2, 2016 yılında oyuncularla buluşmuştu. Gizlilik odaklı oyun, çıktığı sene Game Awards’u kazanmasının yanı sıra PCGamer, Gamespot, Gamerant ve HardcoreGamer tarafından 2016’da E3’ün en iyi oyunu olarak gösterildi.

3. NASCAR Heat 4

NASCAR Heat 4, Monster Games tarafından geliştirildi ve 704 Games Company tarafından yayınlandı. Eylül 2019’da oyuncularıyla buluşan NASCAR Heat 4, yeni oyunuyla birlikte seriye yeni özellikler de kazandırdı.

PlayStation Now’a haziran ayında eklenen oyunlar bunlardı. Siz bu oyunları nasıl buldunuz? Ayrıca PlayStation Now’ın ülkemizde de faaliyet göstermesini ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.