Playstation 1 İçin Yeni Bir Hack Yöntemi Yayınlandı

Son yıllarda tüm dünyada retro oyun konsollarına artan ilgi sayesinde hala yazılım üretilmeye devam ediliyor. Playstation 1 için üretilen yeni bir hack yöntemi sayesinde kopya oyun oynamak artık daha kolay.

30 yaşını dolduran PlayStation’ın eski versiyonları hala popülerliğini koruyor. Özellikle eski oyunları oynamayı sevenler için oldukça eğlenceli ve “orijinal” bir deneyim sunan PlayStation ve PlayStation One platformu hala hacklenmeye devam ediyor.

Marcos Del Sol Vives tarafından yayınlanan yeni bir hack sayesinde Tony Hawk's Pro Skater 2'nin bir kopyasıyla, CD’ye çektiğiniz oyunları oynamak oldukça kolay hale geliyor. PlayStation One üzerinde oynanabilecek birçok inanılmaz oyun olmasıyla beraber, “donanımsal değişiklik yapmadan” bu denli kolay bir hack yöntemi kullanmak birçok konsol sahibini oldukça mutlu etti. Bugüne kadar genellikle “çipleme” sayesinde sahte CD’ler kullanılabilirken şimdi bu işlemi sadece bir bellek hatası nedeniyle gerçekleşebilecek.

Tony Hawk’s 2, 3 ve 4’teki “Create Skater” bölümü sayesinde hackleniyor

Tony Hawk’s 2,3 ve 4’te yer alan “Create Skater” bölümünde oluşan bir bellek aşımı nedeniyle, optik disk kırılıyor. Tony Hawk’s diskini çıkarıp, oynamak istediğiniz oyunun diskini taktığınız anda kopya oyunlarınızı oynamaya başlayabiliyorsunuz. Test edilen birçok oyunda bu hackin gerçekleştiği belirtiliyor.

İhtiyacınız olan bir hafıza kartı ve Tony Hawk’s CD’si. Emülatör kullanımını azaltacağı belirtilen bu hack sayesinde PlayStation platformunda istediğiniz oyunu oynayabilir hale geliyorsunuz. Hafıza kartına atılan bir save dosyası sayesinde karakter yaratma ekranında bellek aşımı yaşanıp, bu hack yöntemi hızla gerçekleşiyor. Hala bir PSOne ya da PlayStation sahibiyseniz bu hack yöntemini deneyebilirsiniz. Elbette elinizde orijinal bir Tony Hawk’s versiyonu varsa değere binme ihtimali de artıyor.