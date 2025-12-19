PlayStation Oyuncuları, Yılın En İyi Oyunlarını Seçti: İşte Kazananlar

PlayStation, her yıl bir oylama yaparak o yıl çıkan en iyi oyunları seçiyordu. Aralık ayının başında ise PS Blog üzerinden 2025 PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri oylaması resmen başlatılmıştı. Kısa süre devam eden oylamanın ardından da dün şirketten beklenen açıklama geldi.
2025 PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri’nin kazananları belli oldu. İşte PlayStation oyuncularına göre 2025’in en iyi oyunları. Oyunların 2025’te çıkan veya 2025’te büyük güncelleme alan yapımlardan oluştuğunu belirtelim.
PlayStation Blog 2025 Yılın Oyunu Ödülleri kazananları
En iyi PS5 oyunu
- Ghost of Yōtei
En iyi PS4 oyunu
- Hollow Knight: Silksong
En iyi hikâye
- Clair Obscur: Expedition 33
En iyi multiplayer deneyimi
- Battlefield 6
Diğer kategorilerden kazananlar
- En iyi yeni karakter - Atsu (Ghost of Yōtei)
- En iyi grafik - Ghost of Yōtei
- En iyi sanat yönetimi - Ghost of Yōtei
- En iyi ses tasarımı - Ghost of Yōtei
- En iyi müzik - Clair Obscur: Expedition 33
- En iyi erişilebilirlik özellikleri - Ghost of Yōtei
- En iyi DualSense kullanımı - Ghost of Yōtei
- En iyi remaster - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- En iyi devam eden oyun - Genshin Impact
- En iyi genişleme - Lies of P: Overture
- En iyi spor oyunu - Sonic Racing: CrossWorlds
- En iyi bağımsız oyun - Clair Obscur: Expedition 33
- En iyi PSVR2 oyunu - PS VR2 Game
- Yılın stüdyosu - Kojima Productions
- 2026 ve sonrasında en çok beklenen oyun - Marvel’s Wolverine