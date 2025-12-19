PlayStation Oyuncuları, Yılın En İyi Oyunlarını Seçti: İşte Kazananlar

Sony, oyunseverlerin oylarıyla seçtiği PS Blog 2025 Yılın Oyunu Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. İşte 2025'te çıkan en iyi PlayStation oyunları.

PlayStation, her yıl bir oylama yaparak o yıl çıkan en iyi oyunları seçiyordu. Aralık ayının başında ise PS Blog üzerinden 2025 PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri oylaması resmen başlatılmıştı. Kısa süre devam eden oylamanın ardından da dün şirketten beklenen açıklama geldi.

2025 PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri’nin kazananları belli oldu. İşte PlayStation oyuncularına göre 2025’in en iyi oyunları. Oyunların 2025’te çıkan veya 2025’te büyük güncelleme alan yapımlardan oluştuğunu belirtelim.

PlayStation Blog 2025 Yılın Oyunu Ödülleri kazananları

En iyi PS5 oyunu

Ghost of Yōtei

En iyi PS4 oyunu

Hollow Knight: Silksong

En iyi hikâye

Clair Obscur: Expedition 33

En iyi multiplayer deneyimi

Battlefield 6

Diğer kategorilerden kazananlar