Filmi veya Dizisi Yapılmakta Olan Tüm Oyunlar

Amazon Prime Video, Netflix ve HBO Max de dâhil olmak üzere, birçok platform için oyunlardan uyarlanan 30’dan daha fazla film ve dizi yapım aşamasında. İleriki yıllarda Devil May Cry, Borderlands ve Splinter Cell derken birçok ünlü oyun markasını ekranlarda göreceğiz.
Oyun endüstrisinin pandemi dönemindeki yükselişini ve film ile müzik endüstrisinin toplamından daha büyük bir market hâline gelmesini düşünecek olursak; gelecekte, oyunlardan konu alınan çok daha fazla içerik ile karşılaşacağımızı belirtebiliriz. O hâlde gelin, ilerleyen aylarda göreceğimiz tüm oyun uyarlamalarına göz atalım.
Filmi veya Dizisi Yapılmakta Olan Video Oyunları
Riot Games, en iyilerden olduğunu kanıtlamıştı: Arcane 2. Sezon
- Yapımcı: Fortiche Productions, Riot Games
- Çıkış tarihi: En erken 2023
- Platform: Netflix
2K’nın sevilen bilim-kurgu oyun serisi de film oluyor: BioShock
- Yapımcı: Vertigo Entertainment, Take-Two Interactive
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Netflix
Filmin başrolünün Dwayne Johnson olduğuna dair söylentiler dolaşıyor: Call of Duty
- Yapımcı: Activision Blizzard
- Çıkış tarihi: En erken 2024
- Platform: Bilinmiyor
Bethesda’nın meşhur kıyamet sonrasında geçen evreninden de bir dizi geliyor: Fallout
- Yapımcı: Amazon Studios, Kilter Films
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Amazon Prime Video
Guardians of the Galaxy’nin Drax’ı da filmde Marcus Fenix olarak yer almak istiyor: Gears of War
- Yapımcı: Dylan Clark
- Çıkış tarihi: En erken 2024
- Platform: Bilinmiyor
Samuray temalı bir film görmeyeli uzun zaman olmuştu: Ghost of Tsushima
- Yapımcı: PlayStation Productions, 87Eleven Entertainment
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Bilinmiyor
Akıllarda tek soru, bu dizide Kratos’u kim oynayacak?: God of War
- Yapımcı: PlayStation Productions
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Amazon Prime Video
PlayStation’ın meşhur yarış serisi de bir diziye kavuşacak: Gran Turismo
- Yapımcı: Sony Pictures, PlayStation Productions
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Bilinmiyor
Bu evren kesinlikle bir diziyi hak ediyordu: Horizon Zero Dawn
- Yapımcı: Netflix, Sony Pictures
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Netflix
Dizinin hakları Amazon’da olsa da, yapılıp-yapılmadığı sadece bir söylenti: Mass Effect
- Yapımcı: Amazon Studios
- Çıkış tarihi: En erken 2025
- Platform: Amazon Prime Video
Oscar Isaac’in filmde Solid Snake olarak rol alacağını biliyoruz: Metal Gear Solid
- Yapımcı: Sony Pictures
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Bilinmiyor
Valve’ın ünlü oyunu da bir film ile ekranlarda yerini alacak: Portal
- Yapımcı: Bad Robot Productions, Warner Bros.
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Bilinmiyor
Joel ve Ellie’nin serüvenini bir de HBO dizisi tadında izleyelim: The Last of Us
- Yapımcı: HBO, PlayStation Productions
- Çıkış tarihi: 2023
- Platform: HBO Max
Eskilerin efsanesi dizi olarak geri dönüyor: Twisted Metal
- Yapımcı: Sony Pictures, PlayStation Productions, Universal Television
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Peacock
SEGA, Sonic’in başarısını yeni filmler ile sürdürmek istiyor: Yakuza
- Yapımcı: 1212 Entertainment, Wild Sheep Content
- Çıkış tarihi: Bilinmiyor
- Platform: Bilinmiyor
Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda da; Arcane, Halo, Sonic, Uncharted ve World of Warcraft da dâhil olmak üzere birçok oyun uyarlaması gördüğümüzü varsayarsak, ilerleyen yıllarda da çok daha fazlasını göreceğiz gibi gözüküyor. Ayrıca, gelecek olan filmler ve diziler, sadece bu oyunlarla sınırlı değil.
Bitti sanmayın, daha fazla dizi ve film göreceğiz; işte listenin geri kalanı:
- Assassin’s Creed
- Beyond Good & Evil
- Borderlands
- Castlevania
- Cyberpunk: Edgerunners
- Devil May Cry
- Dragon’s Lair
- Firewatch
- Five Nights at Freddy’s
- Just Cause
- Just Dance
- Mario
- Mega Man
- Minecraft
- Pokemon: Detective Pikachu 2
- Resident Evil
- Sly Cooper
- Splinter Cell
- The Division
- Tomb Raider 2
- Tomb Raider Animesi
- Knuckles
Oyun dünyası, hiç olmadığı kadar film ve dizi uyarlamasına kavuşacak gibi gözüküyor. Peki, siz bu film veya dizilerden en çok hangisini bekliyorsunuz?