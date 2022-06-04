Filmi veya Dizisi Yapılmakta Olan Tüm Oyunlar

Oyuncular olarak sevdiğimiz oyunların içeriklerini tüketmeyi seviyoruz. Peki ya tanıdığımız oyun markalarını dizi veya film olarak izleyebilsek çok güzel olmaz mıydı? Eğer cevabınız evet ise, ilerleyen aylarda adeta oyun uyarlamalarına boğulacağımızı söylesek hiç abartı olmaz.

Amazon Prime Video, Netflix ve HBO Max de dâhil olmak üzere, birçok platform için oyunlardan uyarlanan 30’dan daha fazla film ve dizi yapım aşamasında. İleriki yıllarda Devil May Cry, Borderlands ve Splinter Cell derken birçok ünlü oyun markasını ekranlarda göreceğiz.

Oyun endüstrisinin pandemi dönemindeki yükselişini ve film ile müzik endüstrisinin toplamından daha büyük bir market hâline gelmesini düşünecek olursak; gelecekte, oyunlardan konu alınan çok daha fazla içerik ile karşılaşacağımızı belirtebiliriz. O hâlde gelin, ilerleyen aylarda göreceğimiz tüm oyun uyarlamalarına göz atalım.

Filmi veya Dizisi Yapılmakta Olan Video Oyunları

Riot Games, en iyilerden olduğunu kanıtlamıştı: Arcane 2. Sezon

Yapımcı: Fortiche Productions, Riot Games

Fortiche Productions, Riot Games Çıkış tarihi: En erken 2023

En erken 2023 Platform: Netflix

2K’nın sevilen bilim-kurgu oyun serisi de film oluyor: BioShock

Yapımcı: Vertigo Entertainment, Take-Two Interactive

Vertigo Entertainment, Take-Two Interactive Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Netflix

Filmin başrolünün Dwayne Johnson olduğuna dair söylentiler dolaşıyor: Call of Duty

Yapımcı: Activision Blizzard

Activision Blizzard Çıkış tarihi: En erken 2024

En erken 2024 Platform: Bilinmiyor

Bethesda’nın meşhur kıyamet sonrasında geçen evreninden de bir dizi geliyor: Fallout

Yapımcı: Amazon Studios, Kilter Films

Amazon Studios, Kilter Films Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Amazon Prime Video

Guardians of the Galaxy’nin Drax’ı da filmde Marcus Fenix olarak yer almak istiyor: Gears of War

Yapımcı: Dylan Clark

Dylan Clark Çıkış tarihi: En erken 2024

En erken 2024 Platform: Bilinmiyor

Samuray temalı bir film görmeyeli uzun zaman olmuştu: Ghost of Tsushima

Yapımcı: PlayStation Productions, 87Eleven Entertainment

PlayStation Productions, 87Eleven Entertainment Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Bilinmiyor

Akıllarda tek soru, bu dizide Kratos’u kim oynayacak?: God of War

Yapımcı: PlayStation Productions

PlayStation Productions Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Amazon Prime Video

PlayStation’ın meşhur yarış serisi de bir diziye kavuşacak: Gran Turismo

Yapımcı: Sony Pictures, PlayStation Productions

Sony Pictures, PlayStation Productions Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Bilinmiyor

Bu evren kesinlikle bir diziyi hak ediyordu: Horizon Zero Dawn

Yapımcı: Netflix, Sony Pictures

Netflix, Sony Pictures Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Netflix

Dizinin hakları Amazon’da olsa da, yapılıp-yapılmadığı sadece bir söylenti: Mass Effect

Yapımcı: Amazon Studios

Amazon Studios Çıkış tarihi: En erken 2025

En erken 2025 Platform: Amazon Prime Video

Oscar Isaac’in filmde Solid Snake olarak rol alacağını biliyoruz: Metal Gear Solid

Yapımcı: Sony Pictures

Sony Pictures Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Bilinmiyor

Valve’ın ünlü oyunu da bir film ile ekranlarda yerini alacak: Portal

Yapımcı: Bad Robot Productions, Warner Bros.

Bad Robot Productions, Warner Bros. Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Bilinmiyor

Joel ve Ellie’nin serüvenini bir de HBO dizisi tadında izleyelim: The Last of Us

Yapımcı: HBO, PlayStation Productions

HBO, PlayStation Productions Çıkış tarihi: 2023

2023 Platform: HBO Max

Eskilerin efsanesi dizi olarak geri dönüyor: Twisted Metal

Yapımcı: Sony Pictures, PlayStation Productions, Universal Television

Sony Pictures, PlayStation Productions, Universal Television Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Peacock

SEGA, Sonic’in başarısını yeni filmler ile sürdürmek istiyor: Yakuza

Yapımcı: 1212 Entertainment, Wild Sheep Content

1212 Entertainment, Wild Sheep Content Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Platform: Bilinmiyor

Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda da; Arcane, Halo, Sonic, Uncharted ve World of Warcraft da dâhil olmak üzere birçok oyun uyarlaması gördüğümüzü varsayarsak, ilerleyen yıllarda da çok daha fazlasını göreceğiz gibi gözüküyor. Ayrıca, gelecek olan filmler ve diziler, sadece bu oyunlarla sınırlı değil.

Bitti sanmayın, daha fazla dizi ve film göreceğiz; işte listenin geri kalanı:

Assassin’s Creed

Beyond Good & Evil

Borderlands

Castlevania

Cyberpunk: Edgerunners

Devil May Cry

Dragon’s Lair

Firewatch

Five Nights at Freddy’s

Just Cause

Just Dance

Mario

Mega Man

Minecraft

Pokemon: Detective Pikachu 2

Resident Evil

Sly Cooper

Splinter Cell

The Division

Tomb Raider 2

Tomb Raider Animesi

Knuckles

Oyun dünyası, hiç olmadığı kadar film ve dizi uyarlamasına kavuşacak gibi gözüküyor. Peki, siz bu film veya dizilerden en çok hangisini bekliyorsunuz?