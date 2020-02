PlayStation 4 Emülatörü 'GPCS4', Tamamlanmaya Yaklaştı

PlayStation 4 oyunlarını PC'de oynatmak isteyen geliştiriciler, emülatörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdiyse GPCS4 isimli bir emülatörün geliştiricisi, önemli bir dönemeci aştıklarını açıkladı. Geliştiricilere göre GPCS4, artık 2 boyutlu demo görüntüler oluşturabiliyor.

Video oyunlar, günümüzde her geçen gün biraz daha büyüyen bir yapıya sahip. Geliştiriciler, aldıkları maddi destekler ve grafik teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte ortaya mükemmel işler çıkarıyorlar. Oyunseveler bugün, 100 GB'ı aşan boyutlarda oyunları bir solukta oynuyorlar ve yeni oyun arayışına giriyorlar.

Oyunseverler, oyunların büyük bir çoğuna hem PC'ler hem de oyun konsolları üzerinden ulaşabiliyorlar. Ancak bazı oyunlar, ne yazık ki sadece oyun konsolları için üretiliyor. Özellikle de PlayStation 4 için geliştirilen bazı oyunların PC versiyonları ya hiç çıkmıyor ya da yıllar sonra çıkıyor. Bu durum, yakın gelecekte tarih olabilir zira geliştiriciler, PS oyunlarını PC'de çalıştırmak için bir emülatör geliştirmeye çok yakınlar.

Yakında PlayStation oyunlarını hiç zaman kaybetmeden PC'de oynayabileceksiniz

Bilgisayarlarında PS oyunları oynamak isteyen oyunseverlerin gözü kulağı, Orbital ve GPCS4 olarak isimlendirilen iki farklı emülatörde. Bu emülatörler, şu an için geliştirilme aşamasındalar ve önlerinde, hala uzunca bir yol var. Ancak GPCS4 cephesinde yaşanan gelişmeler, bu emülatörün çok ciddi bir yol kat etmiş olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan açıklamalara göre GPCS4 artık, herhangi bir PS oyununu PC'de çalıştırabiliyor.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre GPCS4, şu sıralar 2 boyutlu demo görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca geliştiriciler, bu emülatörde "We Are Doomed" isimli bir oyunu tam anlamıyla çalıştırmayı başarmışlar. We Are Doomed, PlayStation 4 ya da bilgisayarları fazla zorlayacak bir oyun değil ancak emülatör sektörü için bunun bile önemli olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

GPCS4'ün çalıştırabileceği bir diğer PlayStation 4 oyunu ise "NieR". RPG türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan NieR'ün bir emülatörde başlatılabiliyor olması da göz ardı edilecek bir durum değil. Ancak bu demek olmuyor ki oyunseverler, kısa bir süre sonra popüler PlayStation 4 oyunlarını bilgisayarlarında emülatörler üzerinden oynayabilecekler. Geliştiriciler, hala çözülmesi gereken önemli sorunların olduğunu söylüyorlar.

PlayStation 4 oyunlarını bilgisayarda çalıştırmaya yarayan GPCS4'ün mevcut sürümü, Github üzerinde bulunuyor ve dilerseniz bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ayrıca geliştirici ekip, GPCS4 için bir de Discord kanalı oluşturmuş durumda. Eğer sizler de bir geliştiriciyseniz ve GPCS4'ün geliştirilmesine yardımcı olmak isterseniz, söz konusu Discord kanalına giriş yapabilirsiniz.