Sony, 1 Milyardan Fazla PS4 Oyunu Satıldığını Açıkladı

Oyun konsolu dünyasının en başarılı markalarından bir tanesi olan Sony, bugün PlayStation 4’ün çıkışından bu yana satılan oyun sayısını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2013 yılından bu yana 1 milyardan fazla PlayStation 4 oyunu satıldı.

Sony Interactive Entertainment, bugün yaptığı açıklamada 2013 yılında çıkan PlayStation 4 konsoluyla 1 milyardan fazla oyun satışı gerçekleştirildiğini duyurdu. 2019 yılı içerisindeyse 274 milyondan fazla oyun satışı gerçekleşti.

Sony, yaptığı açıklamada 31 Ocak 2020 itibarıyla gerçekleştirilen toplam satışın 1 milyar 181 milyon olduğunu açıkladı. Bu satış rakamları içerisinde perakende satış ve PlayStation Store üzerinden gerçekleştirilen satışlar bulunuyor. İndirilebilir içerikler ve eklentiler ise bu rakamların içerisinde yer almıyor.

PlayStation 4’ün başarısı:

Sony Interactive Entertainment, her yılın sonunda hem donanım hem de yazılım tarafında gerçekleştirilen satışları kümülatif olarak, yani üst üste koyarak, açıklıyor. Sony, bu ay başında yaptığı açıklamada PlayStation 4’ün dünya genelinde 106 milyon adet sattığını duyurmuştu.

Sony’nin çıkardığı son üç konsolun oyun satış rakamları ise şöyle: PlayStation 3, 999,4 milyon oyun; PlayStation 2, 1,53 milyar oyun. Donanım satışında ise PlayStation 2, 155 milyon satış rakamı ile liderlik koltuğunda oturuyor. Son üç yılda PlayStation 4 satış rakamları ise şöyle: 2019’da 14,6 milyon, 2018’de 18 milyon, 2017’de 23,6 milyon.

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz senenin ağustos ayında çıkan ilk PlayStation sürümünden bu yana satılan 500 milyon PlayStation için özel bir PlayStation 4 sürümü çıkarmıştı. Şirketin konsol departmanı, geçtiğimiz sene çeyrek asrı doldurmuş ve 25. yılını kutlamıştı.