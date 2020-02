Önümüzdeki Ayın PlayStation Plus Oyunları Belli Oldu

Şubat ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, PlayStation oyuncularının merak ettiği sorulardan biri olan mart ayının PlayStation Plus oyunları da belli oldu. Bu ayın PlayStation Plus oyunları haberimizde.

PlayStation kullanıcıları, konsolun aylık üyelik sistemi olan PlayStation Plus sayesinde pek çok ekstra özelliğe erişebildikleri gibi, her ay kütüphanelerine yeni ücretsiz oyunlar ekleme şansına da erişebiliyorlar.

Firmanın bu ayki ücretsiz oyunları da açıklandı. Önümüzdeki ay PlayStation Plus kullanıcıları, Shadow of the Colossus’un PlayStation 4 için yeniden yapılan versiyonuna ve Sonic Forces oyununa ücretsiz olarak erişebilecek.

Shadow of the Colossus nasıl bir oyun?

Shadow of the Colossus, ilk olarak 2005 yılında PS 2 için yapılmış bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. The Last Guardian’ın yaratıcısı olarak da tanınan Fumito Ueda bu oyunun da arkasındaki isimdi.

Bu başyapıtta amacımız, genç bir adam olarak ölmekte olan sevdiceğimizi kurtarmaktı. Bu amaca ulaşmak için de oyunun izole, göz alıcı ve melankoliyle bezeli dünyasını keşfetmemiz, colossi adlı 16 mitolojik yaratığı ortadan kaldırmamız gerekiyordu.

Shadow of the Colossus, bir aksiyon oyunu için fazla sakin gelebilir ancak oyunun gerçekten farklı bir tarzı olduğu daha ilk andan itibaren kendini belli ediyor. Başarımlar kazanmak, belli çizgileri takip etmek bu oyunun doğasında yok, ki bu da oyunu değerli kılan şeylerin başında geliyor.

Sonic Forces nasıl bir oyun?

Sonic Forces, Shadow of the Colossus’un aksine pek de öyle başyapıt falan değil. Sonic ekibi bu oyunda 2D olarak hazırlanmış Sonic oyunlarının 3D hale getirilip getirilemeyeceğine dair bir deneme görüyoruz. Yani oyuna başarısız diyemeyiz, Sonic hayranları muhtemelen sevecektir ancak oynayabileceğiniz en iyi platform oyunu da diyemeyiz.

Peki oyundaki amacımız ne? Dünyayı tehdit eden, şehirleri birer birer ele geçiren Dr. Eggman’e karşı durabilmek, özgürlüğümüzü geri almak, en hızlı olmak. Oyunda pek çok farklı Sonic karakterini görebilmek de mümkün oluyor.

PlayStation Plus aboneleri, Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oyunlarını 3 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında indirip oynayabilecek.