PlayStation 5'teki SSD, Samsung Tarafından Üretilebilir

Sonbahar aylarında tanıtılması beklenen Sony PlayStation 5’in gizli silahı, hiç şüphesiz bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürtecek katı hal sürücüsü olacak. Oyunculara bambaşka bir deneyim yaşatacak olan PlayStation 5'teki SSD'nin Samsung tarafından üretileceği iddia edildi.

Japon teknoloji devi Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i çevreleyen pek çok söylenti bulunuyor. Eski nesil oyunlarla uyumluluk, ışın izleme teknolojisi ve 8K çözünürlük desteği, PS5’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Sony, bu yılın başlarında yeni oyun konsolunda bir SSD’ye yer vereceğini resmen doğrulamıştı. Oyuncuların bambaşka bir deneyim yaşamasını sağlayacak olan katı hal sürücüsü, uzun bekleme sürelerini ilelebet tarihe gömecek gibi görünüyor.

PS5’in arkasındaki isimlerden biri olan Amerikalı video oyunu tasarımcısı ve yapımcısı Mark Cerny, yakın zaman önce, Spider-Man oyununun yükleme sürelerini örnek olarak gösterip yeni nesil oyun konsolundaki SSD'nin hızını gözler önüne sermişti. PS4'te oyunun yükleme süresi 15 saniyeyken, PS5’in geliştirici kitinde bu süre 0,8 saniye gibi inanılmaz bir seviyeye düştü. Bu da, yeni konsolun selefine göre 18 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

PS5’teki SSD’nin kim tarafından üretileceği çok merak ediliyordu ancak şimdi, bekleme sürelerini tarihe gömecek olan bu katı hal sürücüsünün arkasında Güney Koreli teknoloji devi üretici Samsung'un olduğu anlaşılıyor. Zira şirketin üst düzey yöneticisi Han Jinman, PC ve oyun konsolları için yeni bir NVMe SSD tasarladıklarını açıkladı.

Samsung tarafından paylaşılan görselde, Capcom'un Monster Hunter: World oyunundaki yükleme süreleri, karşılaştırmalı olarak verilmiş. HDD ve NVMe arasındaki sistem önyükleme süresindeki fark bilinmiyor. Çünkü yeni SSD için herhangi bir rakam verilmemiş ancak NVMe SSD’deki bekleme süresinin HDD (49 saniye) ve SATA SDD’ye (29 saniye) göre önemli oranda daha düşük olduğunu görüyoruz.

HDD için oyun başlatma süresi 38 saniye olarak gösterilirken, SATA SSD için bu süre 13 saniye olarak belirtilmiş. Söz konusu görselde, "Oyun konsolu 2020'de SSD dönemi" ifadelerinin ve PlayStation DualShock 4 kontrolörünün görüntüsü bulunması, Samsung'un yeni SSD'sini PS5'te görebileceğimizi gösteriyor.

Sony PlayStation 5’in Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor. Yeni oyun konsolunun bazı özellikleri doğrulanmış olsa da, tasarımı ve fiyatı hakkında henüz resmi bilgilere sahip değiliz. PS5 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şeyi buradaki içeriğimizden okuyabilirsiniz.