Kutsaltoprak adlı X kullanıcısı, 2 yıl önce 27 yıllık PlayStation Plus aboneliği aldığını açıklamıştı. Peki son zamlardan sonra 27 yıllık abonelik kaç TL kar ettirmiş oldu?

Tarih 8 Ağustos 2023, kutsaltoprak adlı X kullanıcısı paylaşmış olduğu fotoğrafla PlayStation Plus aboneliğini 6 Ağustos 2050'ye kadar yani 27 yıl uzattığını açıkladı. O gün, PlayStation Plus Deluxe paketinin 12 aylık fiyatı 460 TL'ydi. Yani kutsaltoprak, PlayStation Plus'a 2050'ye kadar bir daha para vermemek için 12.400 TL'yi peşin peşin ödemişti.

Bugüne geldiğimizde ise köprünün altından çok sular aktı, PlayStation Plus abonelik fiyatları uçtu gitti. Son güncelleme ile birlikte PlayStation Plus Deluxe paketinin yıllık fiyatı 4.266 TL oldu. Tüm PS Plus paketlerinin güncel fiyatlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz, bu içeriğimizde buna yer vermeyeceğiz.

Bizim asıl sorumuz şu; kutsaltoprak toplamda ne kadar kar etti?

Sony, şu anda PlayStation Plus aboneliğini 2050'ye kadar uzatmaya izin vermiyor. Ancak vermiş olsaydı 25 yıllık PlayStation Plus Deluxe aboneliği için 106.650 TL ödeme yapmamız gerekecekti. Yeni kutsaltoprak, yaklaşık iki yıl önce tek seferlik sağlam bir ödeme yaparak şimdiden 94.230 TL kar etmiş oldu. Şimdi ise size çok daha ilginç bir bilgi sunacağız…

Sony, kutsaltoprak 27 yıllık PS Plus aboneliği aldıktan 1 ay sonra fiyatlara zam yapmış, biz "Ne kadar kar etti?" içeriğini o gün de ele almıştık. Detaylarını buraya tıklayarak inceleyebileceğiniz hesaplamaya göre kutsaltoprak, yalnızca 1 ay önceden 27 yıllık PS Plus aboneliği alarak bir adet iPhone 14 Pro Max fiyatı kadar kar etmişti. Bugün hesapladığımız kar ile ise 109.999 TL fiyat etiketine sahip iPhone 16 Pro Max'in yanına bile yaklaşamıyor.

Peki kutsal toprak, gerçekten kar etti mi?

Sonuçta aradan geçen 2 yıla yakın sürede dolar kuru da yerinde durmadı. Kutsaltoprak'ın 27 yıllık PS Plus aboneliği için ödediği ücreti dolara dönüştürdüğümüzde de "Kar etti" diyebiliyor muyuz? 8 Ağustos 2023 tarihinde dolar kuru 27,00 TL'den işlem görüyordu. 17 Nisan 2025 yani bugün ise 38,15 TL'den işlem görüyor. O halde dolar bazında abonelik ücreti için ödediği ücret ne kadar?

O dönemde PS Plus Deluxe paketinin fiyatı 17 dolara karşılık geliyordu ki kutsal toprak toplamda 460 dolar ödeme yapmış oldu.Bugün ise PS Plus Deluxe paketi için 111 dolar ödeme yapmamız gerekiyor. Yani 25 yıllık abonelik için 2.775 dolar ödemek gerekiyor. Aradaki fark ise tam tamına 2.315 dolar yani yaklaşık 89 bin TL. Yani evet, kutsaltoprak dolar olarak da TL olarak da kar etmiş durumda. Hem de yaklaşık bir iPhone 16 Pro bedeli kadar…