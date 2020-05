PlayStation Plus'ın Haziran 2020 Oyunları Belli Oldu

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay 2 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Sony, bu ayın oyunlarını Star Wars Battlefront II ve Call of Duty: WWII olarak belirledi. PlayStation Plus kullanıcıları, abonelikleri devam ettikçe oyundan yararlanabilecek.

Sony, PlayStation kullanıcılarına PlayStation Plus adında ücretli bir abonelik servisi sunuyor. PlayStation Plus abonelerine, her ay Sony tarafından 2 adet oyun ücretsiz olarak veriliyor. Bunun dışında da çevrimiçi oyunlara katılma gibi avantajlar sunan hizmet, konsol kullanıcılarından çok büyük ilgi görüyor. Sony, bu kapsamda aboneliğin bir parçası olarak gelecek ay kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıkladı.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte daha ilgi çekici oyunlar sunduğu bilinen Sony, bu ay da adeta bombayı patlattı. Star Wars Battlefront II ve Call of Duty: WWII olmak üzere iki yüksek kaliteli oyun, PlayStation Plus kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek. Kullanıcılar kütüphanesine ekledikleri oyundan PlayStation Plus abonelikleri devam ettiği sürece yararlanabilecek.

Star Wars Battlefront II ve Call of Duty: WWII ücretsiz olarak sunuldu:

Gişede çok büyük başarılara imza atan Star Wars serisinin oyun dünyasında tekrar canlandırdığı oyun Star Wars Battlefront II, seride en çok satan oyun olarak biliniyor. Birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanan oyun, Star Wars evreninde geçiyor. Luke Skywalker, Kylo Ren gibi ikonikleşmiş karakterler oyunda sizi bekliyor. Oyun, 2 Haziran'dan itibaren PlayStation Plus kullanıcılarının erişimine açılacak.

Oyun sektöründe efsane hâline gelmiş serilerden biri olan Call of Duty'nin en popüler oyunlarından Call of Duty: WWII, bu ay PlayStation Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan oyunların arasında bulunuyor. Geçmişteki olaylara tanıklık edeceğiniz oyunda, cephenin önemli bir parçası hâline gelerek aksiyonu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Oyunda, arkadaşlarınızla birlikte savaşabileceğiniz çevrimiçi mod da bulunuyor.

Sony'nin geçtiğimiz ay kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Cities: Skylines ve Farming Simulator 19, 1 Haziran'a kadar ücretsiz kalacak. 1 Haziran tarihinden sonra bu oyunlara erişmek isteyen kullanıcılar, oyunu satın alabilecek. Oyunu kütüphanesine eklemiş kullanıcılarsa PlayStation Plus üyelikleri devam ettiği sürece oyundan yararlanabilecek.