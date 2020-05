PlayStation 5'in Önümüzdeki Hafta Tanıtılacağı İddia Edildi

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in 2020 tatil sezonunda çıkacağını duyurmuş ancak kesin bir tarih açıklamamıştı. Hakkındaki haberler giderek hızlanan konsolun çıkış tarihine sayılı günler kaldığı iddia edildi.

Yazar ve bilgisayar oyunu tasarımcısı Jeff Grubb, PlayStation 5 tanıtım etkinliğinin çok yakında, belki de önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini iddia etti. Jason Schreier, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Sony'nin 3 Haziran için bir etkinlik planladığını doğruladı ancak koronavirüs salgını nedeniyle planların değişken olduğuna dikkat çekti. Schreier ayrıca PlayStation 5’in diğer etkinliklerinin önümüzdeki haftalarda ve aylarda takip edilebileceğini ama Sony'nin ilk sunumu sırasında konsoldaki her önemli ayrıntıyı açıklamasının beklenmemesi gerektiğini ekledi.

Jeff Grubb, yeni tweet'inde PlayStation 5 lansmanını 2 Haziran ile 4 Haziran arasına koyarak takvimini güncelledi ancak tarih için 3 Haziran demek yerine "Yakında" ifadesini kullandı. Lansman, iddia gerçekleri yansıtıyorsa tam bir hafta sonra gerçekleştirilecek.

Twitter'da birbirini destekleyen iddialar:

Nibel, Jason Schreier’ın tweet'ini alıntılayarak PS5'in lansman tarihinin 3 Haziran olacağını gazeteci ve endüstri içerisindeki insanların attığı tweet'lerle destekledi. Bu tarih, Jason Schreier’ın kaçamak açıklamalarına rağmen değiştirilmeyecek gibi görünüyor ve önümüzdeki hafta PS5 lansmanının yapılması bekleniyor. Sony, son PS4 odaklı etkinliğini bugün The Last of Us Part II için State of Play formunda gerçekleştirecek. Bundan sonra yeni oyunlar ve etkinlikler PS5 odaklı olacak.

PlayStation Official Magazine, bugün bazıları henüz duyulmamış 38 adet PS5 oyununu doğruladı. Açıklanan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca PS5 oyunları üzerinde çalışan tüm geliştiricilerin eksiksiz listesi de biliniyor. Sony, mali yıl sonu finansal raporu açıklaması sırasında PlayStation 5’in bu tatil sezonunda çıkış yapma yolunda ilerlediğini ve oyun içi yazılım geliştirme konusunda da herhangi bir problem olmadığını söyledi ancak şirket, şu an yaşanan küresel kriz sebebiyle bazı şeylerin de zora düştüğünü ekledi.

Japonya merkezli teknoloji şirketi, gelecek aylarla ilgili tahmininde “Personellerin evden çalışması ve uluslararası uçuş kısıtlamaları; test süreci ve üretim hatlarının niteliğiyle ilgili olarak bazı sorunlar çıkarsa da PlayStation 5’in çıkışıyla ilgili geliştirme süreci, konsolun 2020 tatil sezonunda çıkmasıyla ilgili olarak devam ediyor. Şu anda Sony’nin birinci parti stüdyoları ve partner stüdyolarının oyun yazılımı geliştirme sürecinde büyük problemler baş göstermiş durumda değil” ifadelerine yer vermişti.