Sony, PS Plus Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunlarını Yayınladı

Abone olan kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunlar dağıtan PlayStation Plus, bu ay da oyun dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Uncharted 4: A Thief’s End ve Dirt Rally 2.0 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunan abonelik programı, bu ay iki oyunla daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta sizlere duyurduğumuz gibi mayıs ayının PlayStation Plus oyunları, Cities: Skylines ve Farming Simulator 19 oldu. Tabii geçtiğimiz günlerde çıkan Dying Light ve Dark Souls Remastered oyunlarının bu ayki oyunlar olacağı iddiasını duyan ve oyunları bekleyen birçok oyuncu, sunulan oyunları görünce mutlu olmadı. Mayıs ayı ücretsiz oyunları: Simülasyon oyunlarının en devlerinden Cities Skylines, oyuncuları o kadar mutsuz etmese de bir çiftçi simülatörü olan Farming Simulator 19, genel bir kitleye hitap edemediğinden fazlasıyla tepki topladı. Öyle ki oyuncular, bir Change.org kampanyası bile başlattı. Bu ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulan Cities: Skylines, konsol oyuncuları için aslında oldukça sevindirici zira Cities: Skylines, konsol platformunda oynanabilir olan sayılı şehir inşa oyunlarından birisi. Ayrıca oyun, şehir inşa oyunlarının en iyileri arasında. İLGİLİ HABER Amazon, Sürekli Değişen Bir Gezegende Geçen Ücretsiz Nişancı Oyunu Crucible’ı Duyurdu Bu ay ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilen Cities: Skylines, PlayStation'ın mağazasında 179 TL’lik fiyat etiketine sahip. Oyun içerisinde kurduğunuz ve muhtemelen bir sokaktan oluşan küçük topluluğunuz, siz geliştikçe bir metropol olmaya kadar ilerliyor. Öte yandan oyuncuların bu ay çok eleştirdiği Farming Simulator 19, meraklıları tarafından çok sevilen bir simülasyon oyunu. Oyun, PlayStation'ın mağazasında Cities: Skylines gibi 179 TL’lik fiyat etiketine sahip. Güzel bir simülasyon oyunu arıyorsanız, bu oyunu da es geçmemenizi tavsiye edebiliriz.

Kaynak : https://wegotthiscovered.com/gaming/playstation-games/

