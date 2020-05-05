PS Plus Mayıs Oyunları İçin Change.org Kampanyası Başlatıldı

Sony’nin mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunduğu Cities Skylines ve Farming Simulator, oyuncularda hayal kırıklığı yarattı. Oyuncular, oyunların değiştirilmesi için Change.org’da kampanya başlattı.

Sony, geçtiğimiz hafta PlayStation Plus'ın mayıs ayı ücretsiz oyunlarını duyurmuştu. Şirket, bu ay sunduğu ücretsiz oyunlarla kullanıcılarını mutlu etmeyi başaramadı. Hatta bazı oyuncular, Sony’den bu oyunları değiştirmesini istedi.

Sony, Türkiye fiyatlarında zam yaptığı PlayStation Plus servisinin abonelerine mayıs ayında ücretsiz oyun olarak Cities Skylines ve Farming Simulator’ı sunmuştu ancak görünüşe göre Sony’nin kullanıcıları için seçtiği bu oyunlar, oyuncuları mutlu etmekten bir hayli uzak kaldı.

Change.org üzerinden imza kampanyası başlatıldı:

Başlatılan Change.org kampanyasında, mayıs ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunların Dark Souls’un remastered sürümü ve Dying Light olacağına dair haberler çıktığını ve bu haberlerin oyuncuları oldukça heyecanlandırdığı dile getirildi.

Kampanyanın içeriğinde Sony bu değişikliği yaparsa “Sony PlayStation’dan Jim Ryan’ı alkışlayacağız. O zamana kadar üzgün, terk edilmiş, yüz üstü bırakılmış olarak kalacağız” denildi. Şu an bu haberin yapıldığı gün itibarıyla kampanyaya 29 bin 845 kişi imza atmış durumda.

Normalde PS Store’da 179 TL’ye satılan Cities Skylines’ta oyunculara, küçük bir yerleşim yerini devasa bir kente dönüştürme imkânı tanınıyor. 2017 yılında çıkan oyunun PS4 sürümü Metacritic’te eleştirmenlerden 81/100, kullanıcılardansa 7,6/10 puan almayı başarmıştı. Farming Simulator’ın PS4 sürümüyse Cities Skylines kadar parlak değil. Oyunun Metacritic’teki puanları sırasıyla 64/100 ve 5,1/10.

Peki, siz Sony’nin PlayStation Plus ile birlikte mayıs ayında verdiği bu iki oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony geri adım atar mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.