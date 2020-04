PS Plus'ın Nisan Ayında Vereceği Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu

Sony’nin PlayStation Plus hizmetine abone olan PS4 kullanıcılarına nisan ayında vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. PlayStation Plus üyeleri, 7 Nisan 2020 tarihindenitibaren Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunlarına ücretsiz olarak erişebilecekler.

Sony'nin PlayStation Plus hizmetine abone olan PS4 ve PS4 Pro sahipleri, her ay kendilerine sunulan iki oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine indirip oynayabiliyorlar. Bunun yanı sıra oyunlara çok çeşitli avantajlar sunan PS Plus, Nisan 2020 takviminde yer alan ücretsiz yapımları ile abonelerini mutlu edecekmiş gibi görünüyor.

Bu ayın oyunları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak PlayStation'ın kendisi tarafından yapılan bir sızıntı, Nisan 2020 takviminde hangi oyunların yer aldığını ortaya çıkardı. PlayStation Plus üyeleri, 7 Nisan’dan itibaren Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanelerine indirebilecekler.

Öte yandan bu oyunlar yalnızca nisan ayı süresince ücretsiz olarak listelenecek. Dolayısıyla her iki oyuna da PS Plus aboneliğiniz boyunca ücretsiz olarak erişmek istiyorsanız, bu ay içinde indirmeniz gerekiyor. Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunlarının PS Store’daki güncel fiyatları sırasıyla 84 TL ve 199 TL. Şimdi, her iki oyun da 7 Nisan’dan itibaren ücretsiz olacak.

2016 yılında çıkan Uncharted 4: A Thief's End’de, ardında bırakmaya çalıştığı tehlikeli yeraltı dünyasına geri dönmeye zorlanan Nathan Drake ile balta girmemiş ormanlar, hareketli şehirler ve karlı tepeler gibi yerlerde kayıp hazineyi aramak için destansı bir yolculuğa çıkıyoruz.

Geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürülen Dirt Rally 2.0'de ise dünyanın dört bir yanındaki ikonik ralli konumlarında inanılmaz bir sürüş deneyimi yaşıyoruz. Bu arada geçen ayki oyunlar, Shadow of the Colossus ve Sonic Forces’ın 6 Nisan’a kadar ücretsiz olarak indirilebileceğini de hatırlatmış olalım.