PS5 Oyunu Quantum Error'dan Tanıtım Videosu Geldi

Sony'nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı PlayStation 5'in ilk korku oyunu olacak Quantum Error'dan tanıtım videosu geldi. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 için çıkacak Quantum Error, birinci şahıs nişancı türünde bir korku oyunu olacak.

Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin yeni nesil oyun konsolunu tanıtmasına kısa bir zaman kaldı. Dün yaptığımız bir haberle çıkış tarihinin koronavirüs nedeniyle ertelenmeyeceğini duyurduğumuz PlayStation 5, pek çok oyuncu tarafından merak ediliyor. Bu noktada en az konsol kadar merak edilen bir diğer noktaysa yeni konsolla birlikte gelecek oyunlar.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 için duyurulan ilk oyunun Godfall olduğunu öğrenmiştik. Bu haberin ardından zaman zaman farklı iddialar duysak da PlayStation 5 oyunlarına dair şimdiye dek elle tutulur çok fazla bilgiye ulaşamamıştık. Şimdiyse geliştirici TeamKill Media, Sony’nin merakla beklenen yeni konsoluna gelecek ilk korku oyunu olan Quantum Error’ın tanıtım videosunu paylaştı.

Quantum Error tanıtım videosu:

Birinci şahıs nişancı oyunu diyebileceğimiz Quantum Error, daha önce onaylanmış Godfall ve WRC 9’dan sonra gelen üçüncü PlayStation 5 oyunu oldu. Oyunun yeni konsolun lansmanıyla birlikte piyasaya sürüleceği söylense de bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan tanıtım videosunun başlığında da görebileceğimiz üzere Quantum Error, hem PlayStation 5 hem de daha önceki nesil olan PlayStation 4 için çıkış yapacak.

Paylaşılan tanıtım videosu, oyun hakkında çok az şey söylüyor ancak canavarlarla mücadele ettiğimiz bir maceraya atılacağımızı görebiliyoruz. Oyun hakkında bilinenler sınırlı olsa da yine videonun başında yer alan ibareden de görebileceğimiz üzere Quantum Error’ın Unreal Engine motoru kullanılarak geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Sony’nin 2020’nin tatil döneminde (kasım-aralık) tanıtacağı yeni konsoluna ve oyunlarına dair gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilir, Quantum Error hakkında daha fazla bilgi almak için bu bağlantı üzerinden geliştirici ekibin resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.