Sony, Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak verilecek yeni oyunları açıkladı.

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Önümüzdeki Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek üç oyun da bugün Sony'nin resmî açıklamasıyla belli oldu.

Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay üç adet ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra yüzlerce oyundan oluşan kütüphaneye erişmenize izin veriyor.

Her ay sunduğu ücretsiz oyunların yanı sıra bu kütüphanedeki oyunlarına da yenilerini ekleyen Sony'nin Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak vereceği üç oyunun toplam değeri tam 5.300 TL.

PlayStation Plus Nisan 2025 oyunları

RoboCop: Rogue City

The Texas Chain Saw Massacre

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine verilecek ücretsiz oyunlar arasında en dikkat çekeni RoboCop: Rogue City.

2023 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen RoboCop: Rogue City, beklentileri aşmayı başarmış ve keyifli oynanışıyla oyuncuların beğenisini kazanmıştı.