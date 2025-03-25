Steam, düzenli olarak her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında birçok oyunda indirimler yapıyordu. Şimdi ise 24 Mart - 31 Mart tarihleri arasında indirime giren oyunlar belli oldu. Biz de bu içeriğimizde fiyatı düşen oyunlara bakıyoruz.
Bu haftaki indirimlerde 300’den fazla oyunda %90’lara kadar çıkan büyük indirimler var. Bu yüzden kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdan fiyatı düşen oyunları görebilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Foundation
|17,99 dolar
|13,49 dolar (%25)
|LEGO Horizon Adventures
|49,99 dolar
|32,99 dolar (%34)
|Humankind
|42,49 dolar
|10,62 dolar (%%75)
|Postal 2
|5,79 dolar
|0,57 dolar (%90)
|Kingdoms and Castles
|7,99 dolar
|5,27 dolar (%34)
|Pile Up!
|2,99 dolar
|1,64 dolar (%45)
|Surviving Mars
|17,99 dolar
|4,49 dolar (%75)
|Happy Room
|2,99 dolar
|1,49 dolar (%50)
|PixARK
|10,49 dolar
|5,24 dolar (%50)
|Rubber Bandits
|9,99 dolar
|2,49 dolar (%75)
Fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.