Steam'in "Hafta Boyu" fırsatlarında fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Bu hafta, 300'den fazla oyunda %90'a varan indirimler sunuluyor.

Steam, düzenli olarak her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında birçok oyunda indirimler yapıyordu. Şimdi ise 24 Mart - 31 Mart tarihleri arasında indirime giren oyunlar belli oldu. Biz de bu içeriğimizde fiyatı düşen oyunlara bakıyoruz.

Bu haftaki indirimlerde 300’den fazla oyunda %90’lara kadar çıkan büyük indirimler var. Bu yüzden kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdan fiyatı düşen oyunları görebilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Foundation 17,99 dolar 13,49 dolar (%25) LEGO Horizon Adventures 49,99 dolar 32,99 dolar (%34) Humankind 42,49 dolar 10,62 dolar (%%75) Postal 2 5,79 dolar 0,57 dolar (%90) Kingdoms and Castles 7,99 dolar 5,27 dolar (%34) Pile Up! 2,99 dolar 1,64 dolar (%45) Surviving Mars 17,99 dolar 4,49 dolar (%75) Happy Room 2,99 dolar 1,49 dolar (%50) PixARK 10,49 dolar 5,24 dolar (%50) Rubber Bandits 9,99 dolar 2,49 dolar (%75)

Fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.